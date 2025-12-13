С пивом и бандурой: ИИ перенес героев "Гарри Поттера" на известные локации Киева (фото)

В сети появились сгенерированные ИИ изображения героев серии фильмов о приключениях "мальчика, который выжил" в Киеве. Гарри Поттера вместе с друзьями и врагами фантазия перенесла в столицу Украины.

Герои популярной франшизы "Гарри Поттер" "засветились" в Киеве. Их автором стал блогер из Турции Midat Khalil.

С помощью искусственного интеллекта мужчина перенес героев "Поттерианы" в Украину. На его фотографиях Белатриса Лестранж поет у Золотых Ворот под аккомпанемент лорда Волдеморта на бандуре, а Северус Снейп, Сириус Блэк и Ремус Люпин пьют пиво на Андреевском спуске.

Волдеморт у Золотых Врат

Троица волшебников на Андреевском спуске

Возможно, именно так ИИ увидел здание ВРУ

В метро

Кофе на Крещатике

Также автор идеи "увековечил" себя рядом с Гермионой Грейнджер и Гарри Поттером, который якобы делал селфи на Майдане Независимости.

Напротив монумента Независимости

Стоит отметить, что оригинальная публикация уже набрала более 60 тысяч лайков.

Напомним, еще в 2023 году в соцсетях появился видеоколлаж на тему "Герои Хогвартса на службе ВСУ", который сделали с помощью генеративного ИИ. В военную форму одели Гарри Поттера, Рона Уизли, Драко Малфоя, Невила Лонгботтома, Альбуса Дамблдора, Рубеуса Хегрида, Артура Уизли и рыжих близнецов Уизли. Эта работа настолько понравилась Минобороны, что ее разместили на официальной странице ведомства.

