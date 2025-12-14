Просто живе своє найкраще життя: у США розповіли історію єнота-випивохи

Єнот, який став знаменитим після того, як "відрубався" в туалеті магазину зі спиртними напоями Ashland ABC в американському Ганновері, був там уже не вперше. Тварину ловили в маркеті щонайменше тричі.

Єнот, який попався в алкомаркеті, раніше вже викрадав там їжу. Про це в подкасті Hear in Hanover розповіла співробітниця служби з контролю за тваринами Саманта Мартін.

Муніципальний службовець зізналася, що дану особину ловили і випускали кілька разів, але звір наполегливо повертався в магазин.

"Він не робив нічого поганого — просто добре проводив час", — вважає представник Animal Control Services, додавши, що єнот "просто живе своє найкраще життя".

Тим часом місцеві компанії почали використовувати пухнастого як двигун торгівлі. Маркетологи встигли створити три коктейлі на честь "сміттєвої панди", як жартівливо називають єнотів. До сету фірмових напоїв увійшли Rye Rascal Sour (Житній Кислий Шахрай), Trash Panda Old Fashioned (Сміттєва Панда Старомодна) і Midnight Gin Fizz (Опівнічний Шиплячий Джин).

При цьому, єнот надихнув також компанію Spirited Virginia, яка до 92-ї річниці закінчення сухого закону в США опублікувала жартівливе привітання.

Єнот із бурбоном

