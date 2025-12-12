Жінка пішла в туалет посеред ночі: ніхто не був готовий до того, що вона побачила

62-річна Лія ДеШон Робінсон із міста Сірсі (штат Арканзас, США) прокинулася близько третьої години ночі, щоб сходити в туалет, і зіткнулася з тим, до чого вочевидь не була готова.

Піднявши кришку унітаза, жінка виявила всередині промоклу до нитки білку-летягу. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

За словами Лії, у перші секунди вона просто застигла від шоку і тут же розбудила чоловіка.

"Я не розуміла, що робити та що взагалі відбувається", — зізналася вона.

Чоловік, Майкл, спочатку пожартував, запропонувавши "просто змити", але, зрозуміло, це була лише спроба розрядити ситуацію.

На фото, яке жінка пізніше опублікувала в соцмережах, видно крихітну тварину з приплюснутим мокрим хвостом, що притулилася до порцелянової чаші. Білка виглядала втомленою і наляканою.

Відео дня

Подружжя акуратно витягло тварину за допомогою кухонних прихваток Фото: Reddit

Подружжя акуратно витягло тварину за допомогою кухонних прихваток, обсушило її та випустило на вулицю. За словами Лії, звірятко було виснажене, але, на щастя, не постраждало.

"Я люблю тварин і була просто вдячна, що ми змогли йому допомогти", — розповіла вона.

Реакція соцмереж

Історія швидко стала вірусною. Пост набрав понад 12 тисяч голосів, а коментарі заповнилися словами подяки і розчулення.

Користувачі зазначали, що саме вигляд білки-летяги зробив ситуацію "в тисячу разів милішою", а багато хто дякував жінці за доброту і людяність.

"Те, що це білка-летяга, робить цей момент у 1000 разів милішим", — написав один із них.

Після інциденту сім'я закрила вентиляційну трубу спеціальною сіткою, щоб подібне більше не повторилося. А сама Лія зізнається: тепер кожен нічний похід у ванну супроводжується полегшенням. Якщо там немає білки-летяги, значить, ніч пройшла спокійно.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Єнот влаштував погром в алкогольному магазині і заснув п'яним у туалеті. Співробітники служби з контролю за тваринами вирушили на незвичайний виклик.

Жінка клонувала покійного собаку за $50 тисяч і тепер шкодує про своє рішення. У грудні 2024 року пес американки на прізвисько Олівер помер після дворічної боротьби з агресивним раком.

Також стало відомо, що жінка помилково відправила посилку, яка видавала звуки. У Баварії стався незвичайний інцидент, який міг закінчитися трагедією, але обернувся майже комічною історією завдяки уважності сторонньої людини.