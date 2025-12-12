Женщина пошла в туалет посреди ночи: никто не был готов к тому, что она увидела

62-летняя Лия ДеШон Робинсон из города Сирси (штат Арканзас, США) проснулась около трех часов ночи, чтобы сходить в туалет, и столкнулась с тем, к чему явно не была готова.

Подняв крышку унитаза, женщина обнаружила внутри промокшую до нитки белку-летягу. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

По словам Лии, в первые секунды она просто застыла от шока и тут же разбудила мужа.

"Я не понимала, что делать и что вообще происходит", — призналась она.

Муж, Майкл, сначала пошутил, предложив "просто смыть", но, разумеется, это была лишь попытка разрядить ситуацию.

На фото, которое женщина позже опубликовала в соцсетях, видно крошечное животное с приплюснутым мокрым хвостом, прижавшимся к фарфоровой чаше. Белка выглядела уставшей и напуганной.

Супруги аккуратно вытащили животное с помощью кухонных прихваток Фото: Reddit

Супруги аккуратно вытащили животное с помощью кухонных прихваток, обсушили его и выпустили на улицу. По словам Лии, зверек был измотан, но, к счастью, не пострадал.

"Я люблю животных и была просто благодарна, что мы смогли ему помочь", — рассказала она.

Реакция соцсетей

История быстро стала вирусной. Пост набрал более 12 тысяч голосов, а комментарии заполнились словами благодарности и умиления.

Пользователи отмечали, что именно вид белки-летяги сделал ситуацию "в тысячу раз милее", а многие благодарили женщину за доброту и человечность.

"То, что это белка-летяга, делает этот момент в 1000 раз милее", — написал один из них.

После инцидента семья закрыла вентиляционную трубу специальной сеткой, чтобы подобное больше не повторилось. А сама Лия признается: теперь каждый ночной поход в ванную сопровождается облегчением. Если там нет белки-летяги, значит, ночь прошла спокойно.

