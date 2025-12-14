Просто живет свою лучшую жизнь: в США рассказали историю енота-выпивохи

Енот, ставший знаменитым после того, как "отрубился" в туалете магазина со спиртными напитками Ashland ABC в американском Ганновере, был там уже не в первый раз. Животное ловили в маркете минимум трижды.

Енот, который попался в алкомаркете, ранее уже похищал там еду. Об этом в подкасте Hear in Hanover рассказала сотрудница службы по контролю за животными Саманта Мартин.

Муниципальный служащий призналась, что данную особь ловили и выпускали несколько раз, но зверек упорно возвращался в магазин.

"Он не делал ничего плохого — просто хорошо проводил время", — считает представитель Animal Control Services, добавив что енот "просто живет свою лучшую жизнь".

Тем временем местные компании начали использовать пушистого в качестве двигателя торговли. Маркетологи успели создать три коктейля в честь "мусорной панды", как шутливо называют енотов. В сет фирменных напитков вошли Rye Rascal Sour (Ржаной Кислый Мошенник), Trash Panda Old Fashioned (Мусорная Панда Старомодная) и Midnight Gin Fizz (Полуночный Шипящий Джин).

Відео дня

При этом, енот вдохновил также компанию Spirited Virginia, которая к 92-й годовщине окончания сухого закона в США опубликовала шуточное поздравление.

Енот с бурбоном Фото: Из открытых источников

Ранее Фокус писал, что 62-летняя Лия ДеШон Робинсон из города Сирси в Арканзасе проснулась около трех часов ночи, чтобы сходить в туалет. Подняв крышку унитаза, женщина обнаружила внутри промокшую до нитки белку-летягу.

Напомним, женщина в TikTok рассказала, как ограничила своего кота в еде. Она не была готова к его реакции на это.