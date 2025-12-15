Європа ще не бачила такого: який вигляд матиме дорога майбутнього (фото)

Норвегія готується встановити новий світовий рекорд. У країні будують найдовший і найглибший автомобільний підводний тунель в історії.

Проєкт під назвою Rogfast обійдеться приблизно у 2,4 мільярда доларів, а його реалізація займе близько 15 років. Про це пише CNN.

Майбутній тунель простягнеться на 27 кілометрів і опуститься на глибину 392 метри нижче рівня моря. Він стане частиною масштабного плану зі створення прибережної автомагістралі E39, яка має повністю допомогти відмовитися від поромних переправ.

Rogfast з'єднає міста Берген, відомий як "ворота норвезьких фіордів", і Ставангер, скоротивши час поїздки між ними приблизно на 40 хвилин. Сьогодні цей маршрут багато в чому залежить від поромів, через що дорога часто займає більше часу і залежить від погодних умов.

У чому особливість Rogfast

Тунель складатиметься з двох окремих труб із двома смугами руху в кожній. Однією з його найбільш незвичайних особливостей стане подвійна кільцева розв'язка, розташована на глибині близько 260 метрів під водою. Вона з'єднає основну трасу з островом Квітсей, що зробить проєкт унікальним навіть за світовими мірками.

Тунель складатиметься з двох окремих труб із двома смугами руху в кожній Фото: Skanska

Будівництво Rogfast розпочалося ще 2018 року, проте 2019-го було тимчасово зупинено через фінансові труднощі. Роботи відновилися 2021 року і, як очікується, завершаться до 2033 року.

Хоча запуск тунелю призведе до скорочення робочих місць у сфері поромних перевезень, влада і забудовники впевнені, що проєкт принесе регіону більше переваг. Він має поліпшити доступ до роботи, освіти та державних послуг, а також позитивно вплинути на місцеву економіку та індустрію морепродуктів. Крім того, під час будівництва буде створено тисячі тимчасових робочих місць.

Для порівняння

Рекорд найдовшого підводного залізничного тунелю у світі поки що належить Японії — тунелю Сейкан, що з'єднує острови Хонсю і Хоккайдо і проходить на глибині до 240 метрів.

Норвегія готується встановити новий світовий рекорд Фото: Skanska

Однак норвезький проєкт обіцяє перевершити його за глибиною і стати новим інженерним символом Європи.

