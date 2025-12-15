Европа еще не видела такого: как будет выглядеть дорога будущего (фото)

Норвегия готовится установить новый мировой рекорд. В стране строят самый длинный и глубокий автомобильный подводный туннель в истории.

Проект под названием Rogfast обойдется примерно в 2,4 миллиарда долларов, а его реализация займет около 15 лет. Об этом пишет CNN.

Будущий туннель протянется на 27 километров и опустится на глубину 392 метра ниже уровня моря. Он станет частью масштабного плана по созданию прибрежной автомагистрали E39, которая должна полностью помочь отказаться от паромных переправ.

Rogfast соединит города Берген, известный как "ворота норвежских фьордов", и Ставангер, сократив время поездки между ними примерно на 40 минут. Сегодня этот маршрут во многом зависит от паромов, из-за чего дорога часто занимает больше времени и зависит от погодных условий.

В чем особенность Rogfast

Туннель будет состоять из двух отдельных труб с двумя полосами движения в каждой. Одной из его самых необычных особенностей станет двойная кольцевая развязка, расположенная на глубине около 260 метров под водой. Она соединит основную трассу с островом Квитсей, что сделает проект уникальным даже по мировым меркам.

Туннель будет состоять из двух отдельных труб с двумя полосами движения в каждой Фото: Skanska

Строительство Rogfast началось еще в 2018 году, однако в 2019-м было временно приостановлено из-за финансовых трудностей. Работы возобновились в 2021 году и, как ожидается, завершатся к 2033 году.

Хотя запуск туннеля приведет к сокращению рабочих мест в сфере паромных перевозок, власти и застройщики уверены, что проект принесет региону больше преимуществ. Он должен улучшить доступ к работе, образованию и государственным услугам, а также положительно повлиять на местную экономику и индустрию морепродуктов. Кроме того, во время строительства будут созданы тысячи временных рабочих мест.

Для сравнения

Рекорд самого длинного подводного железнодорожного тоннеля в мире пока принадлежит Японии — тоннелю Сэйкан, который соединяет острова Хонсю и Хоккайдо и проходит на глубине до 240 метров.

Норвегия готовится установить новый мировой рекорд Фото: Skanska

Однако норвежский проект обещает превзойти его по глубине и стать новым инженерным символом Европы.

