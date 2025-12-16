Жінка перетворила поліцейський автобус на житло мрії: одна деталь дивує найбільше (відео)

38-річна Ліндзі Гарґрейв із графства Лестершир (Велика Британія) втілила свою давню мрію, перетворивши двоповерховий старий автобус на повноцінний будинок мрії. Крім того, жінка вирішила внести в помешкання одну цікаву деталь.

Жінка зізнається, що альтернативний спосіб життя коштує не менше, а інколи й дорожче, ніж традиційна нерухомість. Про це повідомляє WhatstheJam.

Свій майбутній дім Ліндзі придбала на eBay за 18 тисяч фунтів (1,02 млн грн). Раніше автобус використовувався поліцейською службою Лондона (Met Police), тож не був задіяний у громадських перевезеннях, мав невеликий пробіг і хорошу сервісну історію.

"Я завжди була зачарована двоповерховими автобусами й мала божевільну ідею, що колись житиму в одному з них", — розповіла жінка.

За словами Ліндзі, наприкінці 2022 року вона почувалася розгубленою: невдалі стосунки, відсутність чіткого напрямку в житті. Саме тоді вона подумала, а чому би просто "не купити автобус".

Відео дня

На початку 2023 року, брат жінки повідомив, що хоче продати будинок, у якому вони жили разом. Замість розпачу Ліндзі відчула полегшення, то тепер отримала значну суму коштів від цього продажу, адже цього вистачило, щоби купити автобус і розпочати масштабну реконструкцію.

Усі вихідні та вечори Ліндзі присвятила переобладнанню автобуса, часто працюючи разом із мамою. Вона використовувала перероблені матеріали, відреставровані меблі та речі з секонд-хендів і Marketplace, створивши, за її словами, затишну еклектичну атмосферу.

Особливістю дому стала бібліотека на борту, яку Ліндзі використовує як мобільний громадський простір — вона подорожує з нею на фестивалі та заходи, де люди можуть спілкуватися й відпочивати.

"Під час ремонту здавалося, що цьому не буде кінця. А тепер я дивлюся назад і не вірю, скільки всього сталося за кілька років. Але якщо чесно, це коштує дорожче, ніж жити в будинку. Я ніколи не починала цей проєкт заради економії", — зізнається британка.

За її словами, страхування автобуса обходиться у 5 500 фунтів на рік, і майбутнє проєкту залежить від того, чи вдасться зменшити цю суму. Також вона витрачає близько 100 фунтів на тиждень на кемпінг, а ще 300 фунтів на місяць на паливо для опалення.

"Обслуговування автобуса таке ж дороге, якщо не дорожче, ніж життя у звичайному домі", — каже Ліндзі, додавши, що попри цей досвід вона стала "скромнішою та вдячнішою" долі.

Наразі для неї основні проблеми в побуті — це наповнювати баки з водою, підтримувати вогонь, чистити туалет. Попри подальшу невизначеність, Ліндзі каже, що не шкодує про свій вибір.

"Найкраще — це можливість подорожувати, їздити на фестивалі й при цьому спати у власному ліжку. Зрештою, я живу своєю мрією", — резюмує британка.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка перетворила старий вагончик на зручну домівку. Дівчина говорить, що її мрія була мати "чудовий будинок" для відпочинку в літні місяці.

Згодом стало відомо, що пара перетворила фургон у квартиру на колесах і заробила на цьому. Вони перетворили старий Mercedes Sprinter на автономне житло, щоб подорожувати Європою разом зі своїм песиком.