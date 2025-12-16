Женщина превратила полицейский автобус в жилье мечты: одна деталь удивляет больше всего (видео)

38-летняя Линдзи Харгрейв из графства Лестершир (Великобритания) воплотила свою давнюю мечту, превратив двухэтажный старый автобус в полноценный дом мечты. Кроме того, женщина решила внести в помещение одну интересную деталь.

Женщина признается, что альтернативный образ жизни стоит не меньше, а иногда и дороже, чем традиционная недвижимость. Об этом сообщает WhatstheJam.

Свой будущий дом Линдзи приобрела на eBay за 18 тысяч фунтов (1,02 млн грн). Ранее автобус использовался полицейской службой Лондона (Met Police), поэтому не был задействован в общественных перевозках, имел небольшой пробег и хорошую сервисную историю.

"Я всегда была очарована двухэтажными автобусами и имела сумасшедшую идею, что когда-то буду жить в одном из них", — рассказала женщина.

По словам Линдзи, в конце 2022 года она чувствовала себя растерянной: неудачные отношения, отсутствие четкого направления в жизни. Именно тогда она подумала, а почему бы просто "не купить автобус".

В начале 2023 года, брат женщины сообщил, что хочет продать дом, в котором они жили вместе. Вместо отчаяния Линдзи почувствовала облегчение, то теперь получила значительную сумму средств от этой продажи, ведь этого хватило, чтобы купить автобус и начать масштабную реконструкцию.

Все выходные и вечера Линдзи посвятила переоборудованию автобуса, часто работая вместе с мамой. Она использовала переработанные материалы, отреставрированную мебель и вещи из секонд-хендов и Marketplace, создав, по ее словам, уютную эклектичную атмосферу.

Особенностью дома стала библиотека на борту, которую Линдзи использует как мобильное общественное пространство — она путешествует с ней на фестивали и мероприятия, где люди могут общаться и отдыхать.

"Во время ремонта казалось, что этому не будет конца. А теперь я смотрю назад и не верю, сколько всего произошло за несколько лет. Но если честно, это стоит дороже, чем жить в доме. Я никогда не начинала этот проект ради экономии", — признается британка.

По ее словам, страхование автобуса обходится в 5 500 фунтов в год, и будущее проекта зависит от того, удастся ли уменьшить эту сумму. Также она тратит около 100 фунтов в неделю на кемпинг, а еще 300 фунтов в месяц на топливо для отопления.

"Обслуживание автобуса такое же дорогое, если не дороже, чем жизнь в обычном доме", — говорит Линдзи, добавив, что несмотря на этот опыт она стала "скромнее и благодарнее" судьбе.

Сейчас для нее основные проблемы в быту — это наполнять баки с водой, поддерживать огонь, чистить туалет. Несмотря на дальнейшую неопределенность, Линдзи говорит, что не жалеет о своем выборе.

"Лучшее — это возможность путешествовать, ездить на фестивали и при этом спать в собственной постели. В конце концов, я живу своей мечтой", — резюмирует британка.

