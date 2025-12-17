Як виглядає "перший у світі" летючий автомобіль: вартість приголомшила навіть оптимістів

Виробник першого у світі летючого автомобіля Alef Aeronautics повідомив про старт обмежених поставок свого прототипу Model A Ultralight. Машина відома своїми характеристиками та здатністю пролітати значну дистанцію.

Машину вперше успішно протестували у лютому, а ще у 2023 році вона отримала дозвіл від Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Про це повідомляє UNILAD.

Перші екземпляри виготовляють у Каліфорнії, на підприємстві Alef у Кремнієвій долині. Кожен автомобіль створюється вручну та потребує кількох місяців роботи.

Втім, масового виходу на дороги поки чекати не варто. У компанії пояснили, що найближчим часом машини передадуть лише обмеженому колу ранніх замовників — виключно для тестування в реальних умовах і під суворим контролем.

"Alef планує навчати користувачів, стежити за дотриманням вимог і самостійно забезпечувати технічне обслуговування перших авто", — йдеться в офіційному релізі.

Відео дня

Отримані під час тестів дані мають допомогти компанії перейти до повноцінного серійного виробництва та виконання черги попередніх замовлень. Після публікації відео з випробувань Model A в мережі багато користувачів скептично відреагували на дизайн і концепцію автомобіля.

Попри критику, інтерес до новинки залишається високим. За даними Alef, близько 3 500 людей уже оформили передзамовлення, попри вартість близько $300 тисяч (12,7 млн гривень) за одиницю.

Компанія стверджує, що загальний обсяг передпродажів сягнув уже понад $1 мільярд. Очікується, що перші серійні Model A стануть доступними для покупців на початку 2026 року.

"Ми раді повідомити, що виробництво першого літаючого автомобіля стартувало вчасно. Люди чекали — і ми нарешті змогли зрушити цей проєкт з місця", — заявив генеральний директор Alef Джим Духовни.

Раніше Фокус розповідав про те, як летючий автомобіль продадуть за $1 млн. Компанія Klein Vision зі Словаччини показала перший прототип двомісного летючого автомобіля AirCar 2.

Згодом стало відомо, що у продаж надійшов перший у світі летючий мотоцикл-амфібія. Воно здатне пересуватися сушею, водою та повітрям.