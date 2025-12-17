Как выглядит "первый в мире" летающий автомобиль: стоимость ошеломила даже оптимистов

Производитель первого в мире летающего автомобиля Alef Aeronautics сообщил о старте ограниченных поставок своего прототипа Model A Ultralight. Машина известна своими характеристиками и способностью пролетать значительную дистанцию.

Машину впервые успешно протестировали в феврале, а еще в 2023 году она получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом сообщает UNILAD.

Первые экземпляры изготавливают в Калифорнии, на предприятии Alef в Кремниевой долине. Каждый автомобиль создается вручную и требует нескольких месяцев работы.

Впрочем, массового выхода на дороги пока ждать не стоит. В компании пояснили, что в ближайшее время машины передадут лишь ограниченному кругу ранних заказчиков — исключительно для тестирования в реальных условиях и под строгим контролем.

"Alef планирует обучать пользователей, следить за соблюдением требований и самостоятельно обеспечивать техническое обслуживание первых авто", — говорится в официальном релизе.

Полученные во время тестов данные должны помочь компании перейти к полноценному серийному производству и выполнению очереди предварительных заказов. После публикации видео с испытаний Model A в сети многие пользователи скептически отреагировали на дизайн и концепцию автомобиля.

Несмотря на критику, интерес к новинке остается высоким. По данным Alef, около 3 500 человек уже оформили предзаказ, несмотря на стоимость около $300 тысяч (12,7 млн гривен) за единицу.

Компания утверждает, что общий объем предпродаж достиг уже более $1 миллиарда. Ожидается, что первые серийные Model A станут доступны для покупателей в начале 2026 года.

"Мы рады сообщить, что производство первого летающего автомобиля стартовало вовремя. Люди ждали — и мы наконец смогли сдвинуть этот проект с места", — заявил генеральный директор Alef Джим Духовны.

