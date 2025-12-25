Майже всі роблять помилку: чому не можна викидати обгортковий папір у сміття

Співробітник служби вивезення відходів виступив із важливим попередженням для всіх, хто після свят збирається викидати різдвяний обгортковий папір, листівки та подарункові пакети.

Виявилося, що звичне рішення відправити їх у контейнер для сміття може створити серйозні проблеми. Про це пише Daily Star.

Після Різдва будинки часто виявляються заваленими яскравою упаковкою, стрічками і листівками. Багато хто поспішає прибрати безлад і за звичкою викидає все у відро для сміття. Однак, як зазначають фахівці, далеко не вся святкова упаковка підлягає перероблюванню.

Збирач сміття з муніципальної ради Сент-Геленса (США) на ім'я Денні розповів, що більша частина різдвяного пакування не підходить для переробки через склад. У таких матеріалах часто використовують фольгу, пластик, блискітки і клей, які заважають переробному обладнанню та ускладнюють роботу комунальних служб.

За його словами, обгортковий папір, подарункові пакети та листівки з декоративними елементами слід викидати у звичайний сміттєвий контейнер. Виняток становить тільки простий коричневий папір без покриттів і прикрас, його можна відправити на перероблювання.

Обгортковий папір, подарункові пакети та листівки з декоративними елементами слід викидати у звичайний сміттєвий контейнер Фото: Unsplash

Експерти з переробки відходів також пропонують простий спосіб перевірити, чи можна переробити обгортковий папір. Для цього потрібно зім'яти його в кульку і злегка стиснути. Якщо папір залишається зім'ятим, він, найімовірніше, придатний для перероблення. Якщо ж він розпрямляється, у складі є покриття або пластик. При цьому наявність блискіток, фольги або клею робить перероблювання неможливою незалежно від результату тесту.

Крім того, фахівці радять за можливості використовувати упаковку повторно. Якщо папір зберігся в хорошому стані, його можна застосувати для інших подарунків. Такий підхід не тільки допомагає заощадити, а й знижує кількість відходів після свят.

