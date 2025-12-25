Почти все совершают ошибку: почему нельзя выбрасывать оберточную бумагу в мусор

Сотрудник службы вывоза отходов выступил с важным предупреждением для всех, кто после праздников собирается выбрасывать рождественскую оберточную бумагу, открытки и подарочные пакеты.

Оказалось, что привычное решение отправить их в контейнер для мусора может создать серьезные проблемы. Об этом пишет Daily Star.

После Рождества дома часто оказываются завалены яркой упаковкой, лентами и открытками. Многие спешат убрать беспорядок и по привычке выбрасывают все в ведро для мусора. Однако, как отмечают специалисты, далеко не вся праздничная упаковка подлежит переработке.

Сборщик мусора из муниципального совета Сент-Хеленса (США) по имени Дэнни рассказал, что большая часть рождественской упаковки не подходит для переработки из-за состава. В таких материалах часто используются фольга, пластик, блестки и клей, которые мешают перерабатывающему оборудованию и усложняют работу коммунальных служб.

По его словам, оберточную бумагу, подарочные пакеты и открытки с декоративными элементами следует выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Исключение составляет только простая коричневая бумага без покрытий и украшений, ее можно отправить на переработку.

Эксперты по переработке отходов также предлагают простой способ проверить, можно ли переработать оберточную бумагу. Для этого нужно скомкать ее в шарик и слегка сжать. Если бумага остается скомканной, она, скорее всего, пригодна для переработки. Если же она распрямляется, в составе есть покрытия или пластик. При этом наличие блесток, фольги или клея делает переработку невозможной независимо от результата теста.

Кроме того, специалисты советуют по возможности использовать упаковку повторно. Если бумага сохранилась в хорошем состоянии, ее можно применить для других подарков. Такой подход не только помогает сэкономить, но и снижает количество отходов после праздников.

