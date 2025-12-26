Смішно та грішно: 10 найкумедніших зимових фейлів на фото

Зима регулярно влаштовує сюрпризи для людей під час цієї пори року для всіх довкола. Журналісти зібрали добірку світлин з кумедними історіями, де холодна погода внесла свої корективи в плани різних осіб.

Cеред курйозних епізодів з життя є незвична десятка фотознімків, на яких видно незвичний розвиток подій під час зимової погоди з різних форумів у соцмережах. Про це повідомляє Buzzfeed.

На першій світлині можна побачити парковку на даху будинку, де автомобіль буквально замело під саму вершину транспортного засобу. У мережі писали з гумором, що сніг замів авто так, що вона тепер виглядає як десерт "тірамісу на колесах". Подальша доля цього транспорту залишилася невідомою.

Власнику авдо доведеться довго відкопувати машину

На другому фото автор посту пише, що до цієї світлини була ясна та гарна погода. Журналісти пишуть, що буквально за кілька годин цю вулицю засипало снігом на 15 сантиметрів.

Зима дуже швидко замела вулицю Фото: Reddit

На наступній світлині можна побачити вплив зими на систему опалення у квартирі однієї пари. Автори допису пишуть, що повернулися з відрядження, а тим часом труби встигли промерзнули та тріснути, а потім — утворилася величезна бурулька.

Зима передала "холодний" привіт родині Фото: Reddit

В наступній історії чоловік розповів, що не зачинив двері свого будиночка в зимову погоду на ніч. Як наслідок, буревій та хурделиця дещо видозмінили інтер'єр дома, коли зранку власник виявив вплив холодної пори року.

Інтер'єр будинку тепер став більш зимовим Фото: Reddit

Чергова курйозна історія стала в США — власник планував виїхати на авто з гаражу. Коли він відчинив двері, то побачив, що за ніч випала така кількість снігу, що повністю перекрила виїзд з гаража.

Тепер чоловік точно не приїде на роботу Фото: Reddit

Чергове вітання від природи показав мешканець Японії. Чоловік на потязі мав виходити на своїй зупинці, але виявилося, що випала така кількість снігу, через яку буде доволі проблематично вийти на платформу цієї станції.

Недбалість чи опади не дозволили чоловіку вийти на станції Фото: Reddit

Ще один смішний епізод стався у США — хлопчина довго шукав свій баскетбольний м'яч, і згадав, що залишив його на дворі. Коли юнак помітив снаряд для гри у кільці, то виявив, що той буквально примерз до кошика і лишився у ньому.

Хлопчина тепер не зіграє у баскетбол ще доволі довго Фото: Reddit

Незвична та курйозна історія сталася в мешканця Канади, за словами якого той забув закрити кран з водою. Коли він повернувся, то виявив величезну кількість замерзлої води у ванної — чоловік думає, що через морози тріснули труби, вода заповнила весь простір, а потім — низькі температури фактично заморозили всю рідину.

Незакритий кран у лісовому будиночку спричинив проблеми Фото: Reddit

Автор наступного фото каже, що під час снігопаду з його кишень випали ключі дорогою додому. Будучи в сутінках, він буквально перетоптав і передивлявся усю поверхню під товстим шаром снігу. Наразі залишаєтсья невідомим, чи вдалося йому знайти втрачені речі.

Пошуки втрачених ключів були тривалими та ймовірно безрезультатними Фото: Reddit

Наостанок покажемо, чому слід у зимову погоду закривати двері вашого автомобіля. Один мешканець США показав, як його недбале ставлення привезло до того, що зима суттєво видозмінила інтер'єр його автомобіля.

Зима за одну ніч влаштувала "ремонт" дизайну в машині Фото: Reddit

