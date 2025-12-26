Смешно и грешно: 10 самых забавных зимних фейлов на фото

Зима регулярно устраивает сюрпризы для людей во время этого времени года для всех вокруг. Журналисты собрали подборку фотографий с забавными историями, где холодная погода внесла свои коррективы в планы разных лиц.

Среди курьезных эпизодов из жизни есть необычная десятка фотоснимков, на которых видно необычное развитие событий во время зимней погоды с разных форумов в соцсетях. Об этом сообщает Buzzfeed.

На первой фотографии можно увидеть парковку на крыше дома, где автомобиль буквально замело под самую вершину транспортного средства. В сети писали с юмором, что снег замел авто так, что она теперь выглядит как десерт "тирамису на колесах". Дальнейшая судьба этого транспорта осталась неизвестной.

Владельцу авдо придется долго откапывать машину

На втором фото автор поста пишет, что до этой фотографии была ясная и хорошая погода. Журналисты пишут, что буквально за несколько часов эту улицу засыпало снегом на 15 сантиметров.

Зима очень быстро замела улицу Фото: Reddit

На следующей фотографии можно увидеть влияние зимы на систему отопления в квартире одной пары. Авторы сообщения пишут, что вернулись из командировки, а тем временем трубы успели промерзнуть и треснуть, а затем — образовалась огромная сосулька.

Зима передала "холодный" привет семье Фото: Reddit

В следующей истории мужчина рассказал, что не закрыл двери своего домика в зимнюю погоду на ночь. Как следствие, ураган и метель несколько видоизменили интерьер дома, когда утром владелец обнаружил влияние холодного времени года.

Интерьер дома теперь стал более зимним Фото: Reddit

Очередная курьезная история произошла в США — владелец планировал выехать на авто из гаража. Когда он открыл дверь, то увидел, что за ночь выпало такое количество снега, что полностью перекрыло выезд из гаража.

Теперь муж точно не приедет на работу Фото: Reddit

Очередное приветствие от природы показал житель Японии. Мужчина на поезде должен был выходить на своей остановке, но оказалось, что выпало такое количество снега, из-за которого будет довольно проблематично выйти на платформу этой станции.

Небрежность или осадки не позволили мужчине выйти на станции Фото: Reddit

Еще один смешной эпизод произошел в США — парень долго искал свой баскетбольный мяч, и вспомнил, что оставил его во дворе. Когда юноша заметил снаряд для игры в кольце, то обнаружил, что тот буквально примерз к корзине и остался в ней.

Парень теперь не сыграет в баскетбол еще довольно долго Фото: Reddit

Необычная и курьезная история произошла у жителя Канады, по словам которого тот забыл закрыть кран с водой. Когда он вернулся, то обнаружил огромное количество замерзшей воды в ванной — мужчина думает, что из-за морозов треснули трубы, вода заполнила все пространство, а затем — низкие температуры фактически заморозили всю жидкость.

Незакрытый кран в лесном домике вызвал проблемы Фото: Reddit

Автор следующего фото говорит, что во время снегопада из его карманов выпали ключи по дороге домой. Будучи в сумерках, он буквально перетоптал и пересматривал всю поверхность под толстым слоем снега. Пока остается неизвестным, удалось ли ему найти потерянные вещи.

Поиски утраченных ключей были длительными и вероятно безрезультатными Фото: Reddit

Напоследок покажем, почему следует в зимнюю погоду закрывать двери вашего автомобиля. Один житель США показал, как его халатное отношение привезло к тому, что зима существенно видоизменила интерьер его автомобиля.

Зима за одну ночь устроила "ремонт" дизайна в машине Фото: Reddit

