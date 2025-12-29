Дівчина купила кришталеву кулю за копійки: пізніше з'ясувалося, скільки вона коштує насправді

Мешканка США знайшла в секонд-хенді кришталеву кулю Waterford за 5,50 долара. Користувачі соцмереж назвали покупку неймовірною удачею і справжнім скарбом.

У мережі обговорюють рідкісну і по-справжньому вдалу знахідку з комісійного магазину. Користувачка популярного форуму Reddit під ніком butterflygirl1980 поділилася фотографіями кришталевої кулі Waterford, яку їй вдалося купити всього за 5,50 долара.

Спільнота назвала покупку "приголомшливою удачею" і прикладом того, чому походи в секонд-хенди досі можуть дивувати.

Публікація з'явилася в популярному розділі r/ThriftStoreHauls. На знімках можна побачити витончену кришталеву кулю з фірмовою етикеткою Waterford і написом "Times Square 2001". За словами авторки посту, вона одразу звернула увагу на знайомий бренд і зрозуміла, що тримає в руках щось особливе.

Відео дня

Жінка розповіла, що знайшла прикрасу в магазині вживаних речей у Колорадо-Спрінгс (США). Спочатку на кулі стояв цінник 10,99 долара (приблизно 464 гривні), але в день покупки в магазині діяла знижка 50%. Замість скляної вітрини рідкісний предмет лежав у звичайному пластиковому пакеті серед інших різдвяних прикрас, мабуть, тому він довго і залишався непоміченим.

Американка зазначила, що подібні кришталеві кулі спочатку продавалися більш ніж за 100 доларів Фото: Reddit

Видання Newsweek зазначає, що Бренд Waterford добре відомий завдяки своїй участі у створенні легендарної новорічної кулі на Times Square у Нью-Йорку. З 2000 року компанія виготовляє кришталеві панелі для цього символу Нового року.

Авторка посту зазначила, що подібні кришталеві кулі спочатку продавали за понад 100 доларів (приблизно 4300 гривень), а на вторинному ринку досі цінуються в кілька разів вище, особливо за наявності оригінального пакування. Незважаючи на це, вона вирішила залишити знахідку собі, як пам'ятний предмет і маленький фрагмент новорічної історії.

Реакція соцмереж

Користувачі Reddit одностайно підтримали її рішення. У коментарях знахідку називали "дивовижною", "неймовірною удачею" і "справжнім скарбом". Дехто ділився власним досвідом купівлі виробів Waterford, зізнаючись, що заплатив за куди скромніші прикраси в десятки разів більше.

"Я купила точно таку саму в комісійці кілька років тому. Вона так гарно виглядає з гірляндами на ялинці";

"Дивовижна знахідка! Я якраз минулого місяця їздив у Waterford і побалував себе крихітною прикрасою у вигляді морського коника. За свій заплатив 99 доларів";

"Це матиме приголомшливий вигляд на різдвяній ялинці, і вдень, і вночі".

Раніше Фокус повідомляв, що:

Подарунок для 89-річної бабусі змусив людей хвилюватися. Ним стала коробка з домашніми консервами. Публікація викликала активне обговорення в соцмережах і розділила думки про те, що можна вважати турботливим подарунком для літньої людини.

Українець перевозив різдвяну ялинку на спортивному кабріолеті Porsche. Дерево закріпили просто на даху автомобіля.

Також стало відомо, які іграшки часів СРСР можна вигідно продати. До зимових свят залишається зовсім небагато часу, і українці дедалі активніше готуються до Нового року. Поки одні купують нові кулі та прикраси для ялинки, інші несподівано знаходять у шафах і на антресолях справжні скарби з минулого, а якщо бути точнішими, то радянські ялинкові іграшки, які сьогодні мають неабиякий попит на маркетплейсах.