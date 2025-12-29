Девушка купила хрустальный шар за копейки: позже выяснилось, сколько он стоит на самом деле

Жительница США нашла в секонд-хенде хрустальный шар Waterford за 5,50 доллара. Пользователи соцсетей назвали покупку невероятной удачей и настоящим сокровищем.

В сети обсуждают редкую и по-настоящему удачную находку из комиссионного магазина. Пользовательница популярного форума Reddit под ником butterflygirl1980 поделилась фотографиями хрустального шара Waterford, который ей удалось купить всего за 5,50 доллара.

Сообщество назвало покупку "потрясающей удачей" и примером того, почему походы в секонд-хенды до сих пор могут удивлять.

Публикация появилась в популярном разделе r/ThriftStoreHauls. На снимках можно увидеть изящный хрустальный шар с фирменной этикеткой Waterford и надписью "Times Square 2001". По словам авторки поста, она сразу обратила внимание на знакомый бренд и поняла, что держит в руках нечто особенное.

Женщина рассказала, что нашла украшение в магазине подержанных вещей в Колорадо-Спрингс (США). Изначально на шаре стоял ценник 10,99 доллара (примерно 464 гривны), но в день покупки в магазине действовала скидка 50%. Вместо стеклянной витрины редкий предмет лежал в обычном пластиковом пакете среди других рождественских украшений, видимо поэтому он долго и оставался незамеченным.

Американка отметила, что подобные хрустальные шары изначально продавались более чем за 100 долларов Фото: Reddit

Издание Newsweek отмечает, что Бренд Waterford хорошо известен благодаря своему участию в создании легендарного новогоднего шара на Times Square в Нью-Йорке. С 2000 года компания изготавливает хрустальные панели для этого символа Нового года.

Авторка поста отметила, что подобные хрустальные шары изначально продавались более чем за 100 долларов (примерно 4300 гривен), а на вторичном рынке до сих пор ценятся в несколько раз выше, особенно при наличии оригинальной упаковки. Несмотря на это, она решила оставить находку себе, как памятный предмет и маленький фрагмент новогодней истории.

Реакция соцсетей

Пользователи Reddit единодушно поддержали ее решение. В комментариях находку называли "удивительной", "невероятной удачей" и "настоящим сокровищем". Некоторые делились собственным опытом покупок изделий Waterford, признаваясь, что заплатили за куда более скромные украшения в десятки раз больше.

"Я купила точно такую ​​же в комиссионке несколько лет назад. Она так красиво смотрится с гирляндами на елке";

"Удивительная находка! Я как раз в прошлом месяце ездил в Waterford и побаловал себя крошечным украшением в виде морского конька. За свой заплатил 99 долларов";

"Это будет потрясающе смотреться на рождественской елке, и днем, и ночью".

