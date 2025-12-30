Нова золота лихоманка: пенсіонери та туристи шукають цінні самородки (фото)

У глибинці Австралії, на старих місцях видобутку золота, Вікі Пламрідж під час першої вилазки з металошукачем їй вдалося викопати невеликий самородок.

Колишня працівниця роздрібної торгівлі та пенсіонерка тільки почала вчитися користуватися новим приладом, коли він почав наполегливо пищати біля вкритих мохом руїн старої будівлі. Пластиковою лопаткою вона акуратно витягла із землі самородок вагою близько 0,2 грама. Гід оцінив знахідку приблизно в 40 австралійських доларів (близько 1100 гривень). Про це пише Reuters.

"Для мене він коштує мільйон. Серце буквально радіє", — зі сміхом сказала Вікі.

Видання зазначає, що подібні історії стають дедалі поширенішими. Любителі золота масово спрямовуються в так званий "золотий трикутник" у штаті Вікторія. Це регіон площею близько 9600 квадратних кілометрів, який вважається одним із найперспективніших у світі для пошуку самородків.

Пенсіонерка вперше знайшла золото Фото: X (Twitter)

Нова золота лихоманка

Зростання інтересу підігрівають рекордні ціни на золото, популярність соціальних мереж і телешоу про старателів, а також бажання людей проводити більше часу на природі. Продавці обладнання відзначають справжній бум: нові моделі металошукачів розкуповуються по всій країні за лічені тижні.

За словами власників спеціалізованих магазинів, дедалі більше європейців і туристів зі США приїжджають до Вікторії за "золотою мрією". Саме в цих місцях у ХІХ столітті виникли міста золотої лихоманки, такі як Балларат, що зіграли ключову роль у становленні Мельбурна. Тут було знайдено найбільший в історії самородок "Ласкаво просимо, незнайомець" вагою 72 кілограми, а також легендарну "Руку віри", виявлену за допомогою металошукача.

Рекордні ціни на золото підігрівають інтерес

Мрія про велику знахідку надихає і цілі родини. Будівельник Деміан Дьюк розповідає, що колись шукав золото разом із батьком, а тепер бере з собою власного сина. Хлопчик користується металошукачем, що дістався від діда, і вже мріє про свою першу знахідку.

"За нинішніх цін можна знайти золото, яке дійсно змінить твоє життя", — каже Дьюк.

Цього року вартість золота кілька разів оновлювала рекорди, посилюючи інтерес до пошуків. Влада штату Вікторія фіксує різке зростання попиту на ліцензії для аматорського видобутку: їхня кількість сягнула історичного максимуму.

Однак, як зізнаються самі старателі, справа не тільки в грошах. Пошук золота стає способом перезавантаження, можливістю відключитися від повсякденних турбот, зосередитися на процесі і просто побути на природі.

"Ти ні про що більше не думаєш, дивишся на квіти, слухаєш тишу. Так, немає гарантії, що ти щось знайдеш. Але якщо не шукати, то точно не знайдеш", — ділиться одна з учасниць пошукової групи.

