Новая золотая лихорадка: пенсионеры и туристы ищут ценные самородки (фото)

В глубинке Австралии, на старых местах добычи золота, Вики Пламридж во время первой вылазки с металлоискателем ей удалось выкопать небольшой самородок.

Бывшая работница розничной торговли и пенсионерка только начала учиться пользоваться новым прибором, когда он начал настойчиво пищать возле покрытых мхом руин старого здания. Пластиковой лопаткой она аккуратно извлекла из земли самородок весом около 0,2 грамма. Гид оценил находку примерно в 40 австралийских долларов (около 1100 гривен). Об этом пишет Reuters.

"Для меня он стоит миллион. Сердце буквально ликует", — со смехом сказала Вики.

Издание отмечает, что подобные истории становятся все более распространенными. Любители золота массово устремляются в так называемый "золотой треугольник" в штате Виктория. Это регион площадью около 9600 квадратных километров, который считается одним из самых перспективных в мире для поиска самородков.

Відео дня

Пенсионерка впервые нашла золото Фото: X (Twitter)

Новая золотая лихорадка

Рост интереса подогревают рекордные цены на золото, популярность социальных сетей и телешоу о старателях, а также желание людей проводить больше времени на природе. Продавцы оборудования отмечают настоящий бум: новые модели металлоискателей раскупаются по всей стране за считанные недели.

По словам владельцев специализированных магазинов, все больше европейцев и туристов из США приезжают в Викторию за "золотой мечтой". Именно в этих местах в XIX веке возникли города золотой лихорадки, такие как Балларат, сыгравшие ключевую роль в становлении Мельбурна. Здесь был найден крупнейший в истории самородок "Добро пожаловать, незнакомец" весом 72 килограмма, а также легендарная "Рука веры", обнаруженная с помощью металлоискателя.

Рекордные цены на золото подогревают интерес

Мечта о крупной находке вдохновляет и целые семьи. Строитель Дэмиан Дьюк рассказывает, что когда-то искал золото вместе с отцом, а теперь берет с собой собственного сына. Мальчик пользуется металлоискателем, доставшимся от деда, и уже мечтает о своей первой находке.

"При нынешних ценах можно найти золото, которое действительно изменит твою жизнь", — говорит Дьюк.

В этом году стоимость золота несколько раз обновляла рекорды, усиливая интерес к поискам. Власти штата Виктория фиксируют резкий рост спроса на лицензии для любительской добычи: их количество достигло исторического максимума.

Однако, как признаются сами старатели, дело не только в деньгах. Поиск золота становится способом перезагрузки, возможностью отключиться от повседневных забот, сосредоточиться на процессе и просто побыть на природе.

"Ты ни о чем больше не думаешь, смотришь на цветы, слушаешь тишину. Да, нет гарантии, что ты что-то найдешь. Но если не искать, то точно не найдешь", — делится одна из участниц поисковой группы.

Ранее Фокус сообщал, что:

15 тысяч редких монет, спрятанных от нацистов, уходят с молотка. Клад оценивается примерно в 160 миллионов долларов.

Пожилой мужчина случайно наткнулся на древние монеты. Сколько он может заработать.

Также стало известно, что женщина удивилась золотым слиткам в магазине. Рэйчел Буше из Великобритании не ожидала увидеть драгоценные вещи среди товаров повседневного спроса в супермаркете Costco.