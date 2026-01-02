Школяр прочитав детектив і з легкістю розкрив сейф: трюк здивував навіть дорослих

У китайській школі інтернаті сталася історія, яка водночас розсмішила користувачів мережі та призвела до офіційного розслідування. Школяр, натхненний гостросюжетними романами, використовував звичайний крейдяний пил, щоб підібрати код від сейфа з мобільними телефонами в класі.

Інцидент стався в середині листопада в одній із середніх шкіл міста Шеньчжень на півдні Китаю. Як випливає з дисциплінарного повідомлення, один з учнів, який захоплюється детективною літературою, вирішив перевірити сюжетний хід на практиці. Про це пише SCMP.

Хлопець акуратно наніс крейдяний пил на кнопки кодового замка, сподіваючись побачити сліди від цифр, які використовуються найчастіше. Його задумка спрацювала. Учень помітив відбитки, зумів визначити пароль і передав його однокласникам. Пізніше інформація поширилася ще ширше. Один зі школярів навіть записав відео і розповів у соцмережах, що код від шафки з телефонами розкрито.

Через кілька днів один з учнів першим скористався паролем, що витік, щоб забрати свій телефон і забрати його в гуртожиток. Саме цей момент і став приводом для втручання адміністрації.

Незважаючи на дисциплінарне стягнення, учні, які брали участь в інциденті, отримали похвалу в інтернеті Фото: Shutterstock

Школа провела внутрішнє розслідування. Троє учнів отримали серйозні попередження, ще одному дісталося більш м'яке дисциплінарне стягнення. Усі учасники історії також зазнали публічної критики. Представник навчального закладу наголосив, що покарання пов'язане не зі "зломом" як таким, а з порушенням правил зберігання і використання мобільних телефонів.

Видання зазначає, що в школі діє сувора заборона на вільне використання смартфонів на території кампуса. Учні здають пристрої у неділю і забирають їх щоп'ятниці, а пароль від шафки контролюється класним керівником. Після інциденту адміністрація змінила коди і змінила умови зберігання. Крім того, тепер сейфи перебуватимуть у вчительській.

Історія швидко розлетілася китайськими соцмережами. Користувачі захоплювалися винахідливістю підлітків і жартували, що читання книжок справді розвиває критичне мислення. Дехто навіть запропонував школярам задуматися про кар'єру в поліції або криміналістиці.

