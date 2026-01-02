Школьник прочитал детектив и с легкостью вскрыл сейф: трюк удивил даже взрослых

В китайской школе-интернате произошла история, которая одновременно рассмешила пользователей сети и привела к официальному расследованию. Школьник, вдохновленный остросюжетными романами, использовал обычную меловую пыль, чтобы подобрать код от сейфа с мобильными телефонами в классе.

Инцидент произошел в середине ноября в одной из средних школ города Шэньчжэнь на юге Китая. Как следует из дисциплинарного уведомления, один из учеников, увлекающийся детективной литературой, решил проверить сюжетный ход на практике. Об этом пишет SCMP.

Парень аккуратно нанес меловую пыль на кнопки кодового замка, надеясь увидеть следы от наиболее часто используемых цифр. Его задумка сработала. Ученик заметил отпечатки, сумел определить пароль и передал его одноклассникам. Позже информация распространилась еще шире. Один из школьников даже записал видео и рассказал в соцсетях, что код от шкафчика с телефонами раскрыт.

Через несколько дней один из учащихся первым воспользовался утекшим паролем, чтобы забрать свой телефон и унести его в общежитие. Именно этот момент и стал поводом для вмешательства администрации.

Школа провела внутреннее расследование. Трое учеников получили серьезные предупреждения, еще одному досталось более мягкое дисциплинарное взыскание. Все участники истории также подверглись публичной критике. Представитель учебного заведения подчеркнул, что наказание связано не с "взломом" как таковым, а с нарушением правил хранения и использования мобильных телефонов.

Издание отмечает, что в школе действует строгий запрет на свободное использование смартфонов на территории кампуса. Ученики сдают устройства по воскресеньям и забирают их по пятницам, а пароль от шкафчика контролируется классным руководителем. После инцидента администрация сменила коды и изменила условия хранения. Кроме того, теперь сейфы будут находиться в учительской.

История быстро разлетелась по китайским соцсетям. Пользователи восхищались изобретательностью подростков и шутили, что чтение книг действительно развивает критическое мышление. Некоторые даже предложили школьникам задуматься о карьере в полиции или криминалистике.

