Найдивніший рейс року: пасажири "повернулися в минуле" після посадки

Деякі люди зустріли Новий рік у найнезвичайніший спосіб. Їхня подорож почалася вже у 2026 році, а завершилася у 2025-му, створивши ефект справжньої подорожі в часі без фантастичних пристроїв і наукових експериментів.

Подібний часовий парадокс став можливий завдяки різниці часових поясів і лінії зміни дат. Про це пише Lad Bible.

Першими у світі Новий рік традиційно зустрічають жителі Тихого океану, зокрема на островах Кірибаті. А ось якщо після цього вирушити в дорогу у зворотному напрямку, можна буквально "повернутися в минуле" туди, де ще не встиг настати новий рік.

Саме так і сталося на кількох міжнародних авіарейсах. Літак вилетів вранці 1 січня, коли новий рік уже офіційно настав, але приземлився ввечері 31 грудня в іншому регіоні світу. Формально пасажири вже увійшли у 2026 рік і тут же опинилися знову у 2025-му, отримавши рідкісну можливість відзначити свято двічі за день.

Вид на нічне місто та новорічні феєрверки через ілюмінатор літака Фото: Pinterest

Де у світі можна зустріти Новий рік двічі

Видання зазначає, що подібні "часові трюки" можливі не тільки в повітрі, а й на землі. На кордоні Фінляндії та Швеції є міста, розділені лише кількома кілометрами, але які живуть у різних часових поясах. Тут можна зустріти Новий рік в одному місці, а потім спокійно перейти кордон і повторити святковий відлік ще раз.

Щоправда, такі "подорожі в часі" позбавлені кінематографічного шику або святкового настрою, адже другу зустріч Нового року іноді доводиться проводити в залі очікування аеропорту або на тихій прикордонній вулиці. Атмосфера далека від гучної вечірки, але сам факт робить момент по-справжньому унікальним.

