Самый странный рейс года: пассажиры "вернулись в прошлое" после посадки

Некоторые люди встретили Новый год самым необычным способом. Их путешествие началось уже в 2026 году, а завершилось в 2025-м, создав эффект настоящего путешествия во времени без фантастических устройств и научных экспериментов.

Подобный временной парадокс стал возможен благодаря разнице часовых поясов и линии смены дат. Об этом пишет Lad Bible.

Первыми в мире Новый год традиционно встречают жители Тихого океана, в том числе на островах Кирибати. А вот если после этого отправиться в путь в обратном направлении, можно буквально "вернуться в прошлое" туда, где еще не успел наступить новый год.

Именно так и произошло на нескольких международных авиарейсах. Самолет вылетел утром 1 января, когда новый год уже официально наступил, но приземлился вечером 31 декабря в другом регионе мира. Формально пассажиры уже вошли в 2026 год и тут же оказались снова в 2025-м, получив редкую возможность отметить праздник дважды за день.

Відео дня

Вид на ночной город и новогодние фейерверки через иллюминатор самолета Фото: Pinterest

Где в мире можно встретить Новый год дважды

Издание отмечает, что подобные "временные трюки" возможны не только в воздухе, но и на земле. На границе Финляндии и Швеции есть города, разделенные всего несколькими километрами, но живущие в разных часовых поясах. Здесь можно встретить Новый год в одном месте, а затем спокойно перейти границу и повторить праздничный отсчет еще раз.

Правда, такие "путешествия во времени" лишены кинематографического шика или праздничного настроения, ведь вторую встречу Нового года иногда приходится проводить в зале ожидания аэропорта или на тихой приграничной улице. Атмосфера далека от шумной вечеринки, но сам факт делает момент по-настоящему уникальным.

Ранее Фокус сообщал, что:

Подарок для 89-летней бабушки заставил людей волноваться. Им стала коробка с домашними консервами. Публикация вызвала активное обсуждение в соцсетях и разделила мнения о том, что можно считать заботливым подарком для пожилого человека.

Украинец перевозил рождественскую елку на спортивном кабриолете Porsche. Дерево закрепили прямо на крыше автомобиля.

Также стало известно какие игрушки времен СССР можно выгодно продать. До зимних праздников остается совсем немного времени, и украинцы все активнее готовятся к Новому году. Пока одни покупают новые шары и украшения для елки, другие неожиданно находят в шкафах и на антресолях настоящие сокровища из прошлого, а если быть точнее, то советские елочные игрушки, которые сегодня пользуются большим спросом на маркетплейсах.