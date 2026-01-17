Підліток викопав саморобний бункер після сварки з батьками (фото)

В Іспанії школяр, розлютившись на заборону батьків, почав копати землю в сімейному саду. За шість років він створив повноцінний підземний притулок із кімнатами, опаленням та інтернетом.

Історія почалася, коли Андресу Канто було всього 14 років. Конфлікт спалахнув через, здавалося б, дрібницю. Батьки не дозволили хлопчикові піти в село в спортивному костюмі. Залишившись удома, підліток узяв дідову кирку і став рубати землю. Про цю історію згадує Mirror.

Спочатку Андрес копав зі злості, а потім "майже на зло всім". Однак імпульсивний вчинок швидко переріс у нав'язливу ідею. День за днем, після школи та вечорами, школяр повертався в сад. До 2021 року, через шість років після першого удару по землі, під будинком батьків з'явився справжній підземний простір із вітальнею і спальнею, розташований майже на триметровій глибині.

День за днем, після школи і вечорами, школяр повертався в сад Фото: SWNS

Потрапити всередину можна було по висічених у землі сходах. Сам Андрес зізнається, що спочатку не до кінця розумів, що саме змушує його продовжувати, але робота несподівано виявилася заспокійливою.

"Це допомагало мені скинути напругу і зосередитися", — згадує іспанець.

Робота пішла швидше після того, як друг на ім'я Андреу привіз пневматичний відбійний молоток. Разом вони присвячували розкопкам до 14 годин на тиждень. Конструкція постійно змінювалася, а шлях тунелів залежав від каміння і щільних шарів ґрунту. Іноді після кількох годин роботи підліток усвідомлював, що майже не просунувся, і це особливо засмучувало.

Що знаходиться всередині

Спочатку землю виносили відрами вручну, але пізніше Андрес вивчив основи безпечних розкопок і спорудив систему блоків для підйому ґрунту. Підземні камери він зміцнював арковими прорізами, склепінчастими стелями та посиленими колонами, щоб знизити ризик обвалення. За його підрахунками, все будівництво обійшлося приблизно в 50 євро (трохи більше ніж 2500 гривень).

Підземне сховище включає дві камери з опаленням Фото: SWNS

Підземний притулок включає дві камери, систему опалення, аудіообладнання і навіть Wi-Fi, сигнал якого надходив з поверхні, біля входу в печеру. Однак за словами Андреса, працювати там було непросто через вогкість і погану циркуляцію повітря.

"У мене було все необхідне. Мені завжди подобалося будувати укриття і будиночки. У дитинстві в мене була дуже багата уява. Видно, я просто знайшов їй застосування", — зазначив іспанець.

