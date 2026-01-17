Подросток выкопал самодельный бункер после ссоры с родителями (фото)

В Испании школьник, разозлившись на запрет родителей, начал копать землю в семейном саду. За шесть лет он создал полноценное подземное убежище с комнатами, отоплением и интернетом.

История началась, когда Андресу Канто было всего 14 лет. Конфликт вспыхнул из-за, казалось бы, мелочи. Родители не разрешили мальчику пойти в деревню в спортивном костюме. Оставшись дома, подросток взял кирку деда и стал рубить землю. Об этой истории вспоминает Mirror.

Сначала Андрес копал из злости, а потом "почти назло всем". Однако импульсивный поступок быстро перерос в навязчивую идею. День за днем, после школы и по вечерам, школьник возвращался в сад. К 2021 году, спустя шесть лет после первого удара по земле, под домом родителей появилось настоящее подземное пространство с гостиной и спальней, расположенное почти на трехметровой глубине.

День за днем, после школы и по вечерам, школьник возвращался в сад Фото: SWNS

Попасть внутрь можно было по высеченным в земле ступеням. Сам Андрес признается, что изначально не до конца понимал, что именно заставляет его продолжать, но работа неожиданно оказалась успокаивающей.

"Это помогало мне сбросить напряжение и сосредоточиться", — вспоминает испанец.

Работа пошла быстрее после того, как друг по имени Андреу привез пневматический отбойный молоток. Вместе они посвящали раскопкам до 14 часов в неделю. Конструкция постоянно менялась, а путь туннелей зависел от камней и плотных слоев почвы. Иногда после нескольких часов работы подросток осознавал, что почти не продвинулся, и это особенно расстраивало.

Что находится внутри

Сначала землю выносили ведрами вручную, но позже Андрес изучил основы безопасных раскопок и соорудил систему блоков для подъема грунта. Подземные камеры он укреплял арочными проемами, сводчатыми потолками и усиленными колоннами, чтобы снизить риск обрушения. По его подсчетам, все строительство обошлось примерно в 50 евро (чуть более 2500 гривен).

Подземное убежище включает две камеры с отоплением Фото: SWNS

Подземное убежище включает две камеры, систему отопления, аудиооборудование и даже Wi-Fi, сигнал которого поступал с поверхности, у входа в пещеру. Однако по словам Андреса, работать там было непросто из-за сырости и плохой циркуляции воздуха.

"У меня было все необходимое. Мне всегда нравилось строить укрытия и домики. В детстве у меня было очень богатое воображение. Похоже, я просто нашел ему применение", — отметил испанец.

