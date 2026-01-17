"Захопливий бізнес": жінка щомісяця заробляє тисячі на меблях з вулиці (відео)

Одного разу австралійка Келлі Оукі вирішила забрати собі стару, але доброї якості фурнітуру до себе додому. З цього почалася її захоплення справою, яке з часом стало прибутковим.

Тепер вона заробляє серйозні гроші завдяки апсайклінгу, тобто відновлює небажані або списані меблі, перетворюючи їх на вражаючі дизайнерські речі, які потім продає з прибутком. Про це повідомляє WhatstheJam.

Своєю справою вона займається цим уже понад десять років, а починалося все з облаштування власного дому з обмеженим бюджетом. Тоді Келлі знаходила дешеві речі онлайн або навіть ті, що хтось залишав просто на тротуарі, а потім оновлювала їх для себе.

"Я захопилася перепродажем меблів близько 12 років тому, коли щойно з’їхалася зі своїм теперішнім чоловіком. Я хотіла облаштувати наш дім недорого і відкрила для себе фліпінг меблів. Мені неймовірно сподобалося відчуття, коли застарілі речі перетворюються на стильні акцентні предмети, а також усвідомлення того, що я зменшую кількість відходів на сміттєзвалищах", — каже австралійка.

Вона додає, що далі вирішила почати робити меблі для друзів і родини. Зрештою, визнає вона, це перетворилося на "захопливий бізнес". Келлі зізнається, що лише перепродаж меблів, знайдених на узбіччях і викинутих людьми, окремо від її основного меблевого бізнесу, приносить їй понад $1 500 австралійських доларів (понад 15 тис. грн).

Ділячись своїми секретами, вона зазначила, що найкращі місця для пошуку меблів — це Facebook Marketplace, пункти переробки, знайомі та родичі, а також речі, залишені людьми для вивозу просто біля дому. Також австралійка знаходжу меблі безкоштовно, або друзі й родичі пропонують речі, які вона може забрати.

"Зазвичай я витрачаю від 20 до 80 доларів на меблі для перепродажу. Часом варто заплатити трохи більше за якісні речі", — підсумовує жінка.

