"Увлекательный бизнес": женщина ежемесячно зарабатывает тысячи на мебели с улицы (видео)

Однажды австралийка Келли Оуки решила забрать себе старую, но хорошего качества фурнитуру к себе домой. С этого началось ее увлечение делом, которое со временем стало прибыльным.

Теперь она зарабатывает серьезные деньги благодаря апсайклингу, то есть восстанавливает нежелательную или списанную мебель, превращая ее во впечатляющие дизайнерские вещи, которые затем продает с прибылью. Об этом сообщает WhatstheJam.

Своим делом она занимается этим уже более десяти лет, а начиналось все с обустройства собственного дома с ограниченным бюджетом. Тогда Келли находила дешевые вещи онлайн или даже те, что кто-то оставлял просто на тротуаре, а потом обновляла их для себя.

"Я увлеклась перепродажей мебели около 12 лет назад, когда только съехалась со своим нынешним мужем. Я хотела обустроить наш дом недорого и открыла для себя флипинг мебели. Мне невероятно понравилось ощущение, когда устаревшие вещи превращаются в стильные акцентные предметы, а также осознание того, что я уменьшаю количество отходов на свалках", — говорит австралийка.

Відео дня

Она добавляет, что дальше решила начать делать мебель для друзей и семьи. В конце концов, признает она, это превратилось в "увлекательный бизнес". Келли признается, что только перепродажа мебели, найденной на обочинах и выброшенной людьми, отдельно от ее основного мебельного бизнеса, приносит ей более $1 500 австралийских долларов (более 15 тыс. грн).

Делясь своими секретами, она отметила, что лучшие места для поиска мебели — это Facebook Marketplace, пункты переработки, знакомые и родственники, а также вещи, оставленные людьми для вывоза прямо возле дома. Также австралийка находит мебель бесплатно, или друзья и родственники предлагают вещи, которые она может забрать.

"Обычно я трачу от 20 до 80 долларов на мебель для перепродажи. Иногда стоит заплатить немного больше за качественные вещи", — заключает женщина.

Ранее Фокус рассказывал о том, что выдает безвкусных хозяев дома. Лорен Крайс (Loren Kreiss) поделился своим видением того, какие стили и цвета будут определять интерьерные тенденции в 2026 году.

Впоследствии стало известно, как пара нашла "секретный" этаж в доме. Супружеская пара из США, которая купила три года назад дом 1920-х годов постройки, даже не подозревала, что вместе с ключами от нового жилья получит сюрприз, спрятанный внутри стен.