Подружжя купило покинутий будинок, не зазирнувши всередину: що вони знайшли (відео)

Купівля будинку без огляду здається нерозважливою авантюрою, але саме так почалася історія Раяна Найта і Джен Пітерс-Макнайт. Подружжя зважилося на "зухвалу" пропозицію на аукціоні і придбало занедбаний рожевий будинок 1970-х років, навіть не уявляючи, що ховається за його дверима.

Рішення пари з Великої Британії несподівано перетворилося на інтернет-сенсацію. Відео з першими кроками будинком і розчищенням житла стало вірусним і зібрало понад два мільйони переглядів лише за кілька днів. Користувачів вразив не тільки стан будівлі, а й масштаб того, що подружжя мало зробити власними руками. Своїм першим роликом пара поділилася в Instagram.

Купівля наосліп

Пара живе на невеликому орендованому фермерському господарстві в селі Бодедерн і давно підшукувала об'єкт під ремонт і перепродаж. Несподівано їм попалося оголошення про будинок неподалік, захований серед лісу, на острові Англсі. Потрапити всередину їм не вдалося, адже ключів не було, а вікна виявилися настільки брудними, що розгледіти щось було майже неможливо.

Подружжя знайшло будинок захований у лісі на острові Фото: Instagram

Попри чутки про сквоттерів і занедбаний стан, місце справило сильне враження на подружжя. Після невдалої першої ставки пара помітила на супутникових знімках скляний атріум у центрі будинку. Саме ця незвичайна деталь стала вирішальним аргументом для другої, більш сміливої заявки, яку прийняли.

Несподівана знахідка

Коли двері нарешті відчинили, всередині на них чекав сюрприз. Кімнати виявилися завалені "тоннами" речей. Раян і Джен пробиралися через купи одягу з бирками, старі коробки, пластикові стільці та зламані меблі. За словами британки, частина предметів мала абсолютно новий вигляд, немов колишні власники збиралися колись навести порядок, але так і не змогли цього зробити.

Кімнати виявилися завалені "тоннами" речей Фото: Instagram

Справжнім відкриттям стали розміри будинку. Тільки опинившись усередині, подружжя зрозуміло, що його площа наближається до 3000 квадратних футів. У будівлі є чотири спальні, чотири ванні кімнати, окремий туалет, дві просторі вітальні, велика кухня й атріум. Аркові вікна і планування надають будівлі середземноморський, майже іспанський характер.

Реакція соцмереж

Джен почала публікувати відео про ремонт у день завершення угоди й не очікувала такого відгуку. За шість днів кількість її підписників зросла з кількох сотень до десятків тисяч. Інтерес виявився настільки високим, що пара вирішила розвивати проєкт у соцмережах і частково фінансувати ремонт за рахунок контенту.

Подружжя планує повну заміну електропроводки та сантехніки, ремонт підлог і стін. Вони хочуть переїхати в будинок протягом року і мріють зустріти наступне Різдво у своєму новому житлі.

"Ми купили його майже не вірячи в успіх. Будинок довгий час ніхто не хотів брати, але ми впевнені, що зможемо повернути йому колишню красу. І обов'язково будемо показувати кожен крок цього шляху", — заявила Джен.

