Супруги купили заброшенный дом, не заглянув внутрь: что они нашли (видео)

Покупка дома без осмотра кажется безрассудной авантюрой, но именно так началась история Райана Найта и Джен Питерс-Макнайт. Супруги решились на "дерзкое" предложение на аукционе и приобрели заброшенный розовый дом 1970-х годов, даже не представляя, что скрывается за его дверями.

Решение пары из Великобритании неожиданно превратилось в интернет-сенсацию. Видео с первыми шагами по дому и расчисткой жилья стало вирусным и собрало более двух миллионов просмотров всего за несколько дней. Пользователей поразило не только состояние здания, но и масштаб того, что супругам предстояло сделать собственными руками. Своим первым роликом пара поделилась в Instagram.

Покупка вслепую

Пара живет на небольшом арендованном фермерском хозяйстве в деревне Бодедерн и давно подыскивала объект под ремонт и перепродажу. Неожиданно им попалось объявление о доме неподалеку, спрятанном среди леса, на острове Англси. Попасть внутрь им не удалось, ведь ключей не было, а окна оказались настолько грязными, что разглядеть что-то было почти невозможно.

Відео дня

Супруги нашли дом спрятанный в лесу на острове Фото: Instagram

Несмотря на слухи о сквоттерах и запущенное состояние, место произвело сильное впечатление на супругов. После неудачной первой ставки пара заметили на спутниковых снимках стеклянный атриум в центре дома. Именно эта необычная деталь стала решающим аргументом для второй, более смелой заявки, которую приняли.

Неожиданная находка

Когда дверь наконец открыли, внутри их ждал сюрприз. Комнаты оказались завалены "тоннами" вещей. Райан и Джен пробирались через кучи одежды с бирками, старые коробки, пластиковых стулья и сломанную мебель. По словам британки, часть предметов выглядела совершенно новой, словно прежние владельцы собирались когда-нибудь навести порядок, но так и не смогли этого сделать.

Комнаты оказались завалены "тоннами" вещей Фото: Instagram

Настоящим открытием стали размеры дома. Только оказавшись внутри, супруги поняли, что его площадь приближается к 3000 квадратных футов. В здании есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, отдельный туалет, две просторные гостиные, большая кухня и атриум. Арочные окна и планировка придают зданию средиземноморский, почти испанский характер.

Реакция соцсетей

Джен начала публиковать видео о ремонте в день завершения сделки и не ожидала такого отклика. За шесть дней число ее подписчиков выросло с нескольких сотен до десятков тысяч. Интерес оказался настолько высоким, что пара решила развивать проект в соцсетях и частично финансировать ремонт за счет контента.

Супруги планируют полная замену электропроводки и сантехники, ремонт полов и стен. Они хотят переехать в дом в течение года и мечтают встретить следующее Рождество в своем новом жилье.

"Мы купили его почти не веря в успех. Дом долгое время никто не хотел брать, но мы уверены, что сможем вернуть ему прежнюю красоту. И обязательно будем показывать каждый шаг этого пути", — заявила Джен.

Ранее Фокус сообщал, что:

Женщина разобрала дом 15 века и перенесла его кирпич за кирпичом за 160 км. В 1969 году женщина, которой было около 50 лет, решилась на поступок, который тогда сочли безумием.

Девушка удивила всех своим крошечным домом. Женщина решила пойти нестандартным путем при выборе жилья.

Также стало известно, что европеец купил заброшенный дом в Японии за "копейки". Мужчина решил провести реновацию и ремонт, а результаты своей работы выставляет в сети.