Чоловік скинув 32 кг без жорстких дієт і спортзалу: у чому його секрет

Чоловік з Великої Британії розповів у соцмережах про те, як йому вдалося скинути близько 32 кілограмів лише за рік, не ламаючи звичний спосіб життя і не відмовляючись від улюблених перекусів.

Користувач Reddit під ніком Calm-Juggernaut2328 зазначив, що метод виявився настільки простим, що він сам не очікував такого результату. Деталями своєї історії британець поділився в одній із тем популярного форуму.

Ще рік тому чоловік важив близько 120 кг і, як багато хто, вирішив почати нове життя з січня. Він зізнається, що спершу був упевнений, що попереду на нього чекають лише салати, суворі заборони та постійне відчуття обмежень. Однак саме страх "дієтичних страждань" змусив його обрати інший шлях.

Спосіб, який підійшов

Замість жорстких обмежень британець вирішив просто стежити за калоріями, не виключаючи улюблені продукти. Чоловік пояснив, що усвідомленість виявилася важливішою за заборони.

Відео дня

Чоловік вирішив просто стежити за калоріями Фото: Freepik

За його словами, одне шоколадне печиво містило близько 90 калорій, а це приблизно стільки ж, скільки спалюється під час 20-хвилинної прогулянки. У підсумку він не відмовлявся від солодкого, а "оплачував" його рухом.

Такий підхід допоміг не зірватися і зберегти звичний ритм життя, включно з чайними перервами на роботі.

Сидяча робота виявилася головною проблемою

Чоловік зазначив, що справжнім ворогом стала не їжа, а довге сидіння за робочим столом. Після 8-10 годин без руху з'являлося відчуття втоми та бажання "підживити себе" цукром.

Британець зазначив, що розірвати це "замкнуте коло" виявилося складніше, ніж самі фізичні навантаження. Саме тому він вважає правильне харчування ключовим фактором, особливо для людей із проблемами суглобів.

За 12 місяців чоловік скинув понад 30 кг Фото: Shutterstock

За 12 місяців чоловік скинув понад 30 кг і стверджує, що зараз перебуває в найкращій фізичній формі за все життя.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі підтримали підхід авторки поста, зазначивши, що помірна активність і розумний дефіцит калорій часто працюють краще за модні дієти:

"Молодець. Головне — це регулярні помірні фізичні вправи, а також ненав'язлива, розумна дієта і час. Сидяча робота і багато сидіння? Насправді, для набору ваги з часом достатньо зовсім небагато".

"Це здорово! Стільки розмов про модні дієти та шалені плани, але простий факт, що якщо ви витрачаєте більше калорій, ніж споживаєте, ви худнете, чомусь не береться до уваги. Ймовірно, тому що це не приносить людям грошей".

"Молодець, але ти, мабуть, зробив набагато більше, ніж просто прогулявся".

Деякі коментатори нагадали, що за сидячого способу життя навіть невеликий надлишок калорій згодом призводить до набору ваги, а "чудесних рішень" не існує.

