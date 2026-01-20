Мужчина сбросил 32 кг без жестких диет и спортзала: в чем его секрет

Мужчина их Великобритании рассказал в соцсетях о том, как ему удалось сбросить около 32 килограммов всего за год, не ломая привычный образ жизни и не отказываясь от любимых перекусов.

Пользователь Reddit под ником Calm-Juggernaut2328 отметил, что метод оказался настолько простым, что он сам не ожидал такого результата. Деталями своей истории британец поделился в одной из тем популярного форума.

Еще год назад мужчина весил около 120 кг и, как многие, решил начать новую жизнь с января. Он признается, что сначала был уверен, что впереди его ожидают только салаты, строгие запреты и постоянное чувство ограничений. Однако именно страх "диетических страданий" заставил его выбрать другой путь.

Способ, который подошел

Вместо жестких ограничений британец решил просто следить за калориями, не исключая любимые продукты. Мужчина объяснил, что осознанность оказалась важнее запретов.

Відео дня

Мужчина решил просто следить за калориями Фото: Freepik

По его словам, одно шоколадное печенье содержало около 90 калорий, а это примерно столько же, сколько сжигается во время 20-минутной прогулки. В итоге он не отказывался от сладкого, а "оплачивал" его движением.

Такой подход помог не сорваться и сохранить привычный ритм жизни, включая чайные перерывы на работе.

Сидячая работа оказалась главной проблемой

Мужчина отметил, что настоящим врагом стала не еда, а долгое сидение за рабочим столом. После 8-10 часов без движения появлялось чувство усталости и желание "подпитать себя" сахаром.

Британец отметил, что разорвать этот "замкнутый круг" оказалось сложнее, чем сами физические нагрузки. Именно поэтому он считает правильное питание ключевым фактором, особенно для людей с проблемами суставов.

За 12 месяцев мужчина сбросил более 30 кг Фото: Shutterstock

За 12 месяцев мужчина сбросил более 30 кг и утверждает, что сейчас находится в лучшей физической форме за всю жизнь.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи поддержали подход автора поста, отметив, что умеренная активность и разумный дефицит калорий часто работают лучше модных диет:

"Молодец. Главное — это регулярные умеренные физические упражнения, а также ненавязчивая, разумная диета и время. Сидячая работа и много сидения? На самом деле, для набора веса со временем достаточно совсем немного".

"Это здорово! Столько разговоров о модных диетах и ​​безумных планах, но простой факт, что если вы тратите больше калорий, чем потребляете, вы худеете, почему-то упускается из виду. Вероятно, потому что это не приносит людям денег".

"Молодец, но ты, должно быть, сделал гораздо больше, чем просто прогулялся".

Некоторые комментаторы напомнили, что при сидячем образе жизни даже небольшой переизбыток калорий со временем приводит к набору веса, а "чудесных решений" не существует.

Ранее Фокус сообщал, что:

Женщина потеряла 27 кг благодаря нескольким советам. Британка Эбби Лодж после рождения двоих детей начала придерживаться нездоровых пищевых привычек, поэтому решила изменить свою жизнь к лучшему.

Девушка сбросила 50 кг без операций и вдохновила миллионы. Когда 27-летняя жительница Ноттингема (Великобритания) Пэшн Найт прошлой зимой посмотрела на себя в зеркало, она поняла, что пришло время перемен.

Также стало известно, что один спортзал обещает Porsche за сброшенные лишние килограммы. В китайском городе Биньчжоу местный фитнес-центр объявил необычный конкурс на похудение.