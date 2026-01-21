Капсула Холодної війни: жінка з села "виросла" в ядерному бункері (фото)

Попри стійкий образ тихої та нейтральної країни, Швейцарія десятиліттями вибудовувала систему глибокого військового та цивільного захисту. Наприклад, у багатьох жителів є особисті ядерні бункери в будинках.

Мешканка невеликого села Ейр-ла-Віль у кантоні Женева розповіла, що виросла в будинку з повноцінним ядерним притулком, збудованим ще в 1960-х роках. Про це пише Daily Star.

За її словами, як і в багатьох швейцарських сім'ях, бункер з часом перетворили на винний льох. Благо сухе і прохолодне ізольоване приміщення ідеально для цього підходило. Однак сама структура сховища залишилася недоторканою. Сім'я зберегла важкі двері, брутальний інтер'єр і відчуття "капсули холодної війни".

Бункер згодом перетворили на винний льох Фото: Daily Star

Обов'язкова служба і "притулок для всіх"

У Швейцарії діє обов'язкова військова служба для чоловіків. Ті, хто не може служити з медичних або психологічних причин, зобов'язані або пройти цивільну службу, або виплачувати додаткові податки протягом десяти років. Жінки від призову звільнені, але, як зазначають самі швейцарці, це не означає відсутності залученості в оборонну культуру країни.

Ключовий принцип національної безпеки закріплений у федеральному законодавстві. Кожен житель повинен мати доступ до ядерного сховища. Нові будівлі з 38 і більше кімнатами зобов'язані включати бункери, а власники будинків без сховищ платять спеціальний компенсаційний внесок муніципалітетам.

Контроль з боку влади має проводитися кожні 10 років Фото: Daily Star

Приватні бункери підлягають обов'язковій перевірці кожні десять років, а за порушення норм передбачені штрафи.

Сьогодні в країні налічується понад 370 тисяч бункерів, що робить Швейцарію світовим лідером за їхньою кількістю на душу населення.

Зброя як частина культури

Жінка також зазначила, що Швейцарія входить до числа країн із найвищим рівнем володіння зброєю. При цьому культура поводження з нею жорстко регулюється і давно нормалізована. Стрільба вважається одним із національних видів спорту, а зареєстрована зброя часто передається і використовується в сімейному колі.

Стратегічні резерви

Мешканка села розповіла, що військова готовність країни не обмежується притулками та армією. У Швейцарії діє система обов'язкових стратегічних резервів зерна, цукру, рослинної олії та інших базових продуктів. Ці запаси розраховані на період, необхідний для відновлення ланцюжків постачання або нарощування внутрішнього виробництва.

Наявність ядерних бункерів є обов'язковою за законом Фото: Daily Star

Окрема увага приділяється сільському господарству. Держава законодавчо захищає понад 438 тисяч гектарів першокласних сільгоспугідь, призначених винятково для забезпечення продовольчої безпеки в разі блокади або глобальної кризи. Будівництво на цих землях практично повністю заборонено.

На тлі світової нестабільності та геополітичних конфліктів нейтралітет Швейцарії все частіше стає предметом перегляду. Торгівельний тиск з боку адміністрації Дональд Трамп, війна Росії проти України та можливі зміни в структурі НАТО змушують уряд шукати баланс між традиційною позицією та новими викликами.

