Капсула Холодной войны: женщина из деревни "выросла" в ядерном бункере (фото)
Несмотря на устойчивый образ тихой и нейтральной страны, Швейцария десятилетиями выстраивала систему глубокой военной и гражданской защиты. Например, у многих жителей есть личные ядерные бункеры в домах.
Жительница небольшой деревни Эйр-ла-Виль в кантоне Женева рассказала, что выросла в доме с полноценным ядерным убежищем, построенным еще в 1960-х годах. Об этом пишет Daily Star.
По ее словам, как и во многих швейцарских семьях, бункер со временем превратили в винный погреб. Благо сухое и прохладное изолированное помещение идеально для этого подходило. Однако сама структура убежища осталась нетронутой. Семья сохранила тяжелые двери, брутальный интерьер и ощущение "капсулы холодной войны".
Обязательная служба и "убежище для всех"
В Швейцарии действует обязательная военная служба для мужчин. Те, кто не может служить по медицинским или психологическим причинам, обязаны либо пройти гражданскую службу, либо выплачивать дополнительные налоги в течение десяти лет. Женщины от призыва освобождены, но, как отмечают сами швейцарцы, это не означает отсутствия вовлеченности в оборонную культуру страны.
Ключевой принцип национальной безопасности закреплен в федеральном законодательстве. Каждый житель должен иметь доступ к ядерному убежищу. Новые здания с 38 и более комнатами обязаны включать бункеры, а владельцы домов без убежищ платят специальный компенсационный взнос муниципалитетам.
Частные бункеры подлежат обязательной проверке каждые десять лет, а за нарушение норм предусмотрены штрафы.
Сегодня в стране насчитывается более 370 тысяч бункеров, что делает Швейцарию мировым лидером по их количеству на душу населения.
Оружие как часть культуры
Женщина также отметила, что Швейцария входит в число стран с самым высоким уровнем владения оружием. При этом культура обращения с ним жестко регулируется и давно нормализована. Стрельба считается одним из национальных видов спорта, а зарегистрированное оружие часто передается и используется в семейном кругу.
Стратегические резервы
Жительница деревни рассказала, что военная готовность страны не ограничивается убежищами и армией. В Швейцарии действует система обязательных стратегических резервов зерна, сахара, растительного масла и других базовых продуктов. Эти запасы рассчитаны на период, необходимый для восстановления цепочек поставок или наращивания внутреннего производства.
Отдельное внимание уделяется сельскому хозяйству. Государство законодательно защищает более 438 тысяч гектаров первоклассных сельхозугодий, предназначенных исключительно для обеспечения продовольственной безопасности в случае блокады или глобального кризиса. Строительство на этих землях практически полностью запрещено.
На фоне мировой нестабильности и геополитических конфликтов нейтралитет Швейцарии все чаще становится предметом пересмотра. Торговое давление со стороны администрации Дональд Трамп, война России против Украины и возможные изменения в структуре НАТО заставляют правительство искать баланс между традиционной позицией и новыми вызовами.
