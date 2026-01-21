Капсула Холодной войны: женщина из деревни "выросла" в ядерном бункере (фото)

Несмотря на устойчивый образ тихой и нейтральной страны, Швейцария десятилетиями выстраивала систему глубокой военной и гражданской защиты. Например, у многих жителей есть личные ядерные бункеры в домах.

Жительница небольшой деревни Эйр-ла-Виль в кантоне Женева рассказала, что выросла в доме с полноценным ядерным убежищем, построенным еще в 1960-х годах. Об этом пишет Daily Star.

По ее словам, как и во многих швейцарских семьях, бункер со временем превратили в винный погреб. Благо сухое и прохладное изолированное помещение идеально для этого подходило. Однако сама структура убежища осталась нетронутой. Семья сохранила тяжелые двери, брутальный интерьер и ощущение "капсулы холодной войны".

Бункер со временем превратили в винный погреб Фото: Daily Star

Обязательная служба и "убежище для всех"

В Швейцарии действует обязательная военная служба для мужчин. Те, кто не может служить по медицинским или психологическим причинам, обязаны либо пройти гражданскую службу, либо выплачивать дополнительные налоги в течение десяти лет. Женщины от призыва освобождены, но, как отмечают сами швейцарцы, это не означает отсутствия вовлеченности в оборонную культуру страны.

Відео дня

Ключевой принцип национальной безопасности закреплен в федеральном законодательстве. Каждый житель должен иметь доступ к ядерному убежищу. Новые здания с 38 и более комнатами обязаны включать бункеры, а владельцы домов без убежищ платят специальный компенсационный взнос муниципалитетам.

Контроль со стороны властей должен проводиться каждые 10 лет Фото: Daily Star

Частные бункеры подлежат обязательной проверке каждые десять лет, а за нарушение норм предусмотрены штрафы.

Сегодня в стране насчитывается более 370 тысяч бункеров, что делает Швейцарию мировым лидером по их количеству на душу населения.

Оружие как часть культуры

Женщина также отметила, что Швейцария входит в число стран с самым высоким уровнем владения оружием. При этом культура обращения с ним жестко регулируется и давно нормализована. Стрельба считается одним из национальных видов спорта, а зарегистрированное оружие часто передается и используется в семейном кругу.

Стратегические резервы

Жительница деревни рассказала, что военная готовность страны не ограничивается убежищами и армией. В Швейцарии действует система обязательных стратегических резервов зерна, сахара, растительного масла и других базовых продуктов. Эти запасы рассчитаны на период, необходимый для восстановления цепочек поставок или наращивания внутреннего производства.

Наличие ядерных бункеров является обязательным по закону Фото: Daily Star

Отдельное внимание уделяется сельскому хозяйству. Государство законодательно защищает более 438 тысяч гектаров первоклассных сельхозугодий, предназначенных исключительно для обеспечения продовольственной безопасности в случае блокады или глобального кризиса. Строительство на этих землях практически полностью запрещено.

На фоне мировой нестабильности и геополитических конфликтов нейтралитет Швейцарии все чаще становится предметом пересмотра. Торговое давление со стороны администрации Дональд Трамп, война России против Украины и возможные изменения в структуре НАТО заставляют правительство искать баланс между традиционной позицией и новыми вызовами.

Ранее Фокус сообщал, что:

Мужчина случайно обнаружил заброшенный секретный бункер, который отличается от других.

Неожиданная находка под потолком удивила семейную пару. То, что начиналось как обычная уборка вещей в шкафу, обернулось удивительным открытием для жителей из США, которые недавно занялись реконструкцией своего нового дома.

Также стало известно, что роскошные бункеры миллиардеров встревожили общество. Фотографии и откровенные заявления все чаще раскрывают тревожную тенденцию среди самых богатых людей мира. Они активно инвестируют в подземные бункеры, готовясь к глобальным катастрофам, которые сами же частично и ускоряют.