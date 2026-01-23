Пара перетворила церкву XII століття на будинок: під підлогою чекала моторошна знахідка (фото)

Подружжя придбало церкву Святого Петра, засновану у 1142 році, щоб перетворити її на житло для своєї родини. Під час ремонту під дошками підлоги знайшли рештки 83 людських тіл.

Про те, як пара зробила будинок з церкви у Вельсі, пише The Sun. Історію перетворення архітектурної пам'ятки у Великій Британії на будинок мрії подружжя також розповідає на своїй сторінці в Instagram.

53-річна Люсі та 45-річний Ріс Томаси у 2021 році захотіли купити виставлену на продаж історичну будівлю у Петерстоні у Вельсі, бо неодноразово проїжджали повз, і церква рекламувалася як уже переобладнаний п'ятикімнатний будинок. Коли вони приїхали на огляд, то зрозуміли, що об'єкт все ще був церквою і потребував капітального ремонту, проте все одно вирішили придбати його за 405 000 фунтів стерлінгів (23 166 000 грн за актуальним курсом).

У Вельсі пара пертворила 900-річну церкву на житловий будинок Фото: Instagram

При продажі Люсі та Ріса попередили, що під підлогою можуть знаходитися "п'ять або шість" тіл, бо в церкві колись ховали багатих або впливових місцевих жителів. Однак подружжя не очікувало знайти під дошками останки 83 людей.

"Нам потрібна була присутність археолога, коли ми почали розкопувати підлогу. Вони сказали мені, що оскільки ми копали на глибину 40 сантиметрів, то неминуче десь мали знайти тіло, оскільки раніше впливових, релігійних або багатих людей у ​​громаді часто ховали під підлогою церкви. Ми цього не знали, тому трохи хвилювалися, але вони сказали, що ми знайдемо лише близько п’яти чи шести тіл, а коли почали копати, стало очевидно, що їх набагато більше, ніж ми спочатку уявляли", — розповіла Люсі, матір п'ятьох дітей.

За її словами, ніяково було знаходити лише перші кілька останків, а потім вони звикли до процесу. Людей ховали під церквою разом: чоловіків і дружин, батьків із дітьми. За словами Люсі, з поваги до померлих вони вирішили залишити тіла на місці, поклавши поверх них нову підлогу з підігрівом.

Під час ремонту під церквою Святого Петра виявилися рештки людей Фото: Скрин відео

Як пара зробила будинок з церкви

Проєкт реконструкції церкви в Петерстоні-Вентлузі у Вельсі тривав чотири роки. Спочатку подружжя не планувало робити такий масштабний ремонт, однак коли вони прийшли на огляд будівлі, одразу "закохалися в її красу".

Протягом перших 18 місяців вони могли лише поступово розчищати ділянку, бо чекали дозволу на планування від місцевої ради.

Пара самостійно демонтувала 100-річну підлогу, а каменяр виклав її зовні будинку як внутрішній дворик, зберігши усе оригінальне гравіювання. Місцевий будівельник за контрактом виконав переобладнання церкви, поєднавши металевий і дерев'яний каркаси — це дозволило зберегти оригінальні риси будівлі.

Люсі позує в будинку, на який вона з чоловіком перетворила церкву Святого Петра Фото: Instagram

"Ми найняли будівельників для виконання робіт, бо разом ми ледве можемо замінити лампочку! Завдяки каркасу мезоніну ми змогли залишити церкву такою, якою вона була — старі оригінальні церковні стіни недоторкані. У нас також є дзвіниця та дзвонарі, які її доглядають, але нам довелося полагодити дзвони та встановити нові мотузки, щоб дзвонити в них", — розповіла Люсі.

Зберігши оригінальні елементи споруди, родина додала до неї сучасні елементи: встановила вікна, зробила підлогу з підігрівом, поставила більярдний стіл, рояль, барну зону та великий гідромасажний басейн. Тепер церква перетворилася на квартиру з шістьма спальнями та шістьма ванними кімнатами. Зараз її виставлено на продаж.

