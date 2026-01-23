Пара превратила церковь XII века в дом: под полом ждала жуткая находка (фото)

Супруги приобрели церковь Святого Петра, основанную в 1142 году, чтобы превратить ее в жилье для своей семьи. Во время ремонта под досками пола нашли останки 83 человеческих тел.

О том, как пара сделала дом из церкви в Уэльсе, пишет The Sun. Историю превращения архитектурного памятника в Великобритании в дом мечты супруги также рассказывают на своей странице в Instagram.

53-летняя Люси и 45-летний Рис Томасы в 2021 году захотели купить выставленное на продажу историческое здание в Петерстоне в Уэльсе, потому что неоднократно проезжали мимо, и церковь рекламировалась как уже переоборудованный пятикомнатный дом. Когда они приехали на осмотр, то поняли, что объект все еще был церковью и нуждался в капитальном ремонте, однако все равно решили приобрести его за 405 000 фунтов стерлингов (23 166 000 грн по актуальному курсу).

В Уэльсе пара превратила 900-летнюю церковь в жилой дом Фото: Instagram

При продаже Люси и Риса предупредили, что под полом могут находиться "пять или шесть" тел, потому что в церкви когда-то хоронили богатых или влиятельных местных жителей. Однако супруги не ожидали найти под досками останки 83 человек.

"Нам нужно было присутствие археолога, когда мы начали раскапывать пол. Они сказали мне, что поскольку мы копали на глубину 40 сантиметров, то неизбежно где-то должны были найти тело, поскольку раньше влиятельных, религиозных или богатых людей в общине часто хоронили под полом церкви. Мы этого не знали, поэтому немного волновались, но они сказали, что мы найдем только около пяти или шести тел, а когда начали копать, стало очевидно, что их гораздо больше, чем мы сначала представляли", — рассказала Люси, мать пятерых детей.

По ее словам, неловко было находить лишь первые несколько останков, а потом они привыкли к процессу. Людей хоронили под церковью вместе: мужей и жен, отцов с детьми. По словам Люси, из уважения к умершим они решили оставить тела на месте, положив поверх них новый пол с подогревом.

Во время ремонта под церковью Святого Петра обнаружились останки людей Фото: Скрин видео

Как пара сделала дом из церкви

Проект реконструкции церкви в Петерстоне-Вентлуге в Уэльсе длился четыре года. Сначала супруги не планировали делать такой масштабный ремонт, однако когда они пришли на осмотр здания, сразу "влюбились в его красоту".

В течение первых 18 месяцев они могли только постепенно расчищать участок, потому что ждали разрешения на планирование от местного совета.

Пара самостоятельно демонтировала 100-летний пол, а каменщик выложил его снаружи дома как внутренний дворик, сохранив всю оригинальную гравировку. Местный строитель по контракту выполнил переоборудование церкви, совместив металлический и деревянный каркасы — это позволило сохранить оригинальные черты здания.

Люси позирует в доме, в который она с мужем превратила церковь Святого Петра Фото: Instagram

"Мы наняли строителей для выполнения работ, потому что вместе мы едва можем заменить лампочку! Благодаря каркасу мезонина мы смогли оставить церковь такой, какой она была — старые оригинальные церковные стены нетронуты. У нас также есть колокольня и звонари, которые за ней ухаживают, но нам пришлось починить колокола и установить новые веревки, чтобы звонить в них", — рассказала Люси.

Сохранив оригинальные элементы сооружения, семья добавила к нему современные элементы: установила окна, сделала пол с подогревом, поставила бильярдный стол, рояль, барную зону и большой гидромассажный бассейн. Теперь церковь превратилась в квартиру с шестью спальнями и шестью ванными комнатами. Сейчас она выставлена на продажу.

