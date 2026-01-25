Не відкривали століттями: 350-річню скриню продали на аукціоні на шалену суму (відео)

Аукційний дім Sothebyʼs нещодавно виставив оригінальний лот майже 400 річної давнини на торги. Нещодавно він пішов з молотка за майже $1 мільйон, а сама скриня містить особливу таємницю всередині.

Експертка Сюзан Бак розповіла про її унікальну історію та виняткову цінність і зазначила, що цей раритет "зберігає повний фізичний слід того, як нею користувалися та як її берегли покоління однієї родини". Про це вона розповіла у інтерв'ю для Sotheby's.

У ролику пані Бак звертає увагу на вік виробу — скриню виготовили у 1677 році в Сейлемі, штат Массачусетс, США.Вона відчиняє подвійні дверцята шафки, а камера фіксує дрібні шухляди та складну різьбу по дереву.

"Я думала, що підготувалася до огляду цієї скрині для спецій, але вона зберегла настільки багато фізичних слідів свого життя. Це справді приголомшує. Кожен, хто працює в цій галузі, розуміє, наскільки велика це рідкість", — зазначила експертка.

Відео дня

Вона описала дослідження предмета як "великий пазл", під час якого аналізуються численні деталі, щоб зрозуміти походження та шлях речі. Скриня належала Симону та Ребекці Горн, має число "77" на центральному картуші — частині декоративного різьблення на фасаді, що підтверджує дату її створення.

"Ми знаємо родину, для якої її виготовили у 1677 році. Ініціали належать Симону та Ребекці Горн, а дата пов’язана з народженням їхнього першого сина. І спершу я не помітила це миле маленьке сердечко між ініціалами внизу", — розповіла історикиня.

За її словами, ця деталь дає змогу відчути людей XVII століття, а саме їхню близькість і прагнення символічно зафіксувати це на невеликій центральній табличці. Пані Бак вказує, що американські меблі XVII століття часто перефарбовували, лакували або ретельно чистили, але цього предмета ніхто не чіпав.

"Його майже ніколи не чистили. Наявність бруду та сажі на поверхні, ймовірно, свідчить про те, що він стояв у кімнаті з каміном, яким активно користувалися взимку. Усе це — доказ того, наскільки його любили та берегли протягом поколінь родини, через які він передавався. Саме тому він дійшов до нас у такому дивовижно збереженому стані", — пояснила експертка.

Як виявили вчені, саму скриню виготовлено з червоного дуба, чорного горіха, червоного кедра та ебонізованого клена. До неї також додавалися документи, зокрема лист XIX століття, машинописний опис походження предмета та дві індексні картки з інформацією про його історію, а також два мішечки зі спеціями — гвоздикою та корицею.

Раніше Фокус розповідав про історію аукційного дім Christie's. Аукційний дім Christie's за свою багаторічну історію зміг пройти шлях від антикварної лавки до найвпливовішого аукційного дому, який продає шедеври людства за мільйони доларів.

Згодом стало відомо, що чоловік успадкував малюнок знаменитого художника за $2 млн. Багато дітей та онуків успадковують речі своїх близьких, деякі цінні, інші не дуже, але мало хто отримує картину Мікеланджело.