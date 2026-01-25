Не открывали веками: 350-летний сундук продали на аукционе на бешеную сумму (видео)

Аукционный дом Sothebyʼs недавно выставил оригинальный лот почти 400-летней давности на торги. Недавно он ушел с молотка за почти $1 миллион, а сам сундук содержит особую тайну внутри.

Эксперт Сюзан Бак рассказала о ее уникальной истории и исключительной ценности и отметила, что этот раритет "сохраняет полный физический след того, как ею пользовались и как ее берегли поколения одной семьи". Об этом она рассказала в интервью для Sotheby's.

В ролике госпожа Бак обращает внимание на возраст изделия — сундук изготовили в 1677 году в Сейлеме, штат Массачусетс, США. Она открывает двойные дверцы шкафчика, а камера фиксирует мелкие ящики и сложную резьбу по дереву.

"Я думала, что подготовилась к осмотру этого сундука для специй, но он сохранил так много физических следов своей жизни. Это действительно потрясает. Каждый, кто работает в этой области, понимает, насколько большая это редкость", — отметила эксперт.

Она описала исследование предмета как "большой пазл", во время которого анализируются многочисленные детали, чтобы понять происхождение и путь вещи. Сундук принадлежал Симону и Ребекке Горн, имеет число "77" на центральном картуше — части декоративной резьбы на фасаде, что подтверждает дату его создания.

"Мы знаем семью, для которой ее изготовили в 1677 году. Инициалы принадлежат Симону и Ребекке Горн, а дата связана с рождением их первого сына. И сначала я не заметила это милое маленькое сердечко между инициалами внизу", — рассказала историк.

По ее словам, эта деталь позволяет почувствовать людей XVII века, а именно их близость и стремление символически зафиксировать это на небольшой центральной табличке. Госпожа Бак указывает, что американскую мебель XVII века часто перекрашивали, лакировали или тщательно чистили, но этот предмет никто не трогал.

"Его почти никогда не чистили. Наличие грязи и сажи на поверхности, вероятно, свидетельствует о том, что он стоял в комнате с камином, которым активно пользовались зимой. Все это — доказательство того, насколько его любили и берегли на протяжении поколений семьи, через которые он передавался. Именно поэтому он дошел до нас в таком удивительно сохраненном состоянии", — пояснила эксперт.

Как обнаружили ученые, сам сундук изготовлен из красного дуба, черного ореха, красного кедра и эбонизированного клена. К нему также прилагались документы, в частности письмо XIX века, машинописное описание происхождения предмета и две индексные карточки с информацией о его истории, а также два мешочка со специями — гвоздикой и корицей.

