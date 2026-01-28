Чоловік замкнувся в кімнаті на рік: навіщо він це показує всьому світу (відео)

49-річний житель штату Юта (США) Скіп Бойс добровільно ізолював себе в одній кімнаті на 365 днів, щоб, за його словами, стати "здоровішим і дисциплінованішим". Усе, що відбувається, чоловік транслює цілодобово в прямому ефірі.

На момент публікації американець перебуває на 18-му дні експерименту, який уже привернув тисячі глядачів і викликав бурхливі суперечки в соцмережах. Одні називають те, що відбувається, надихаючим випробуванням сили волі, інші ж — небезпечним експериментом над психікою. Про це пише Daily Star.

Колишній власник будівельної компанії стверджує, що ідея "року ізоляції" виникла не для шоу і не є спробою прославитися. За його словами, він хотів створити максимально контрольоване середовище, щоб позбутися постійних відволікаючих чинників, відновити режим і сформувати здорові звички. Цілодобова трансляція, як вважає Скіп, робить процес чесним і не залишає можливості "здатися тихо".

Життя в одній кімнаті

Кімната, в якій він живе, повністю автономна. У ній є ванна з душем і туалетом, шафи, місце для сну, роботи й тренувань. Продукти та необхідні речі передаються раз на тиждень через спеціальний "шлюз", щоб не порушувати правила ізоляції.

Кімната, в якій він живе, повністю автономна Фото: Instagram

Від початку челенджу Бойс повністю змінив спосіб життя. Американець обладнав у кімнаті невеликий спортзал із біговою доріжкою та почав займатися за програмою, яку для нього розробляє особистий тренер. Той самий фахівець допомагає йому з харчуванням. За словами Скіпа, тіло поки що реагує болісно через щоденні навантаження, але морально він почувається помітно сильнішим.

Реакція глядачів

Проєкт привернув увагу не тільки глядачів, а й відомих людей. Доктор Вілл Кірбі, учасник американського реаліті-шоу "Великий брат", публічно запропонував Бойсу перенести ідею на телебачення, зазначивши схожість формату і потенційно велику аудиторію. Однак критики попереджають, що тривала ізоляція може завдати шкоди здоров'ю. У коментарях глядачі пишуть про брак сонячного світла, живого спілкування і свіжого повітря, називаючи експеримент "небезпечним" і "непродуктивним".

Скіп стверджує, що його сім'я і друзі спочатку сумнівалися, але з часом змінили своє ставлення Фото: Instagram

Сам Скіп стверджує, що його сім'я і друзі спочатку сумнівалися, але з часом змінили своє ставлення, побачивши перші результати. Чоловік каже, що вже позбувся деяких шкідливих звичок. Наприклад, повністю відмовився від солодкої газованої води.

Чоловік планує залишатися в кімнаті до 10 січня наступного року і наполягає, що доведе експеримент до кінця попри критику, сумніви та фізичний дискомфорт.

