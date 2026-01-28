Мужчина заперся в комнате на год: зачем он это показывает всему миру (видео)

49-летний житель штата Юта (США) Скип Бойс добровольно изолировал себя в одной комнате на 365 дней, чтобы, по его словам, стать "здоровее и дисциплинированнее". Все происходящее мужчина транслирует круглосуточно в прямом эфире.

На момент публикации американец находится на 18-м дне эксперимента, который уже привлек тысячи зрителей и вызвал бурные споры в соцсетях. Одни называют происходящее вдохновляющим испытанием силы воли, другие же опасным экспериментом над психикой. Об этом пишет Daily Star.

Бывший владелец строительной компании утверждает, что идея "года изоляции" возникла не для шоу и не является попыткой прославиться. По его словам, он хотел создать максимально контролируемую среду, чтобы избавиться от постоянных отвлекающих факторов, восстановить режим и сформировать здоровые привычки. Круглосуточная трансляция, как считает Скип, делает процесс честным и не оставляет возможности "сдаться тихо".

Жизнь в одной комнате

Комната, в которой он живет, полностью автономна. В ней есть ванная с душем и туалетом, шкафы, место для сна, работы и тренировок. Продукты и необходимые вещи передаются раз в неделю через специальный "шлюз", чтобы не нарушать правила изоляции.

Комната, в которой он живет, полностью автономна Фото: Instagram

С начала челленджа Бойс полностью изменил образ жизни. Американец оборудовал в комнате небольшой спортзал с беговой дорожкой и начал заниматься по программе, которую для него разрабатывает личный тренер. Тот же специалист помогает ему с питанием. По словам Скипа, тело пока реагирует болезненно из-за ежедневных нагрузок, но морально он чувствует себя заметно сильнее.

Реакция зрителей

Проект привлек внимание не только зрителей, но и известных людей. Доктор Уилл Кирби, участник американского реалити-шоу "Большой брат", публично предложил Бойсу перенести идею на телевидение, отметив сходство формата и потенциально большую аудиторию. Однако критики предупреждают, что длительная изоляция может нанести вред здоровью. В комментариях зрители пишут о нехватке солнечного света, живого общения и свежего воздуха, называя эксперимент "опасным" и "непродуктивным".

Скип утверждает, что его семья и друзья изначально сомневались, но со временем изменили свое отношение Фото: Instagram

Сам Скип утверждает, что его семья и друзья изначально сомневались, но со временем изменили свое отношение, увидев первые результаты. Мужчина говорит, что уже избавился от некоторых вредных привычек. Например, полностью отказался от сладкой газировки.

Мужчина планирует оставаться в комнате до 10 января следующего года и настаивает, что доведет эксперимент до конца несмотря на критику, сомнения и физический дискомфорт.

