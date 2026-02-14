Останній прихисток легенди: який вигляд має покинутий біля берегів Греції популярний лайнер (фото)

Бельгійська блогерка DashingDecay сфотографувала старий корабель поблизу берегів Греції, який затонув і перевернувся на бік. Вона говорить, що свого часу це судно мало шалену славу серед туристів.

Бельгійка вказує, що цей круїзний лайнер британського виробництва пройшов тисячі кілометрів і тепер "іржає під відкритим небом". Про це вона розповіла в своєму дописі в Reddit.

"Це англійське судно, збудоване у 1952 році, здійснило свій останній рейс у 1996-му. У 1997 році його арештували через фінансові проблеми, а через два роки перемістили — і воно перекинулося", — пише дівчина.

Лайнер лежить на березі мілководдя поблизу Афін Фото: Reddit

За її словами, аби запобігти повному затопленню, корабель відбуксирували на мілководдя. Але під час шторму круїний лайнер перекинувся і затонув на одну сторону.

"Він і досі лежить покинутим — напівзатоплений, вкритий іржею. На фото може здаватися не таким уже й великим, але коли стоїш поруч, розумієш: це справді гігантське судно", — підкреслює DashingDecay.

Лайнер лежить на березі мілководдя Фото: Reddit

У коментарях юзери впізнали обриси судна та переконані, що мова йде про судно MS Mediterranean Sky (Небо Середземномор'я). Його рештки перебувають в затоці Елефсіна на західних околицях грецької столиці.

В 2022-му там сталася пожежа з невідомих причин, але за однією з версій міг статися підпал зсередини решток судна. Водночас поліція не знайшла підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Лайнер MS Mediterranean Sky під час круїзів Фото: wiki

