Последнее пристанище легенды: как выглядит заброшенный у берегов Греции популярный лайнер (фото)

Бельгийская блогерша DashingDecay сфотографировала старый корабль у берегов Греции, который затонул и перевернулся на бок. Она говорит, что в свое время это судно имело бешеную славу среди туристов.

Бельгийка указывает, что этот круизный лайнер британского производства прошел тысячи километров и теперь "ржет под открытым небом". Об этом она рассказала в своей заметке в Reddit.

"Это английское судно, построенное в 1952 году, совершило свой последний рейс в 1996-м. В 1997 году его арестовали из-за финансовых проблем, а через два года переместили — и оно перевернулось", — пишет девушка.

Лайнер лежит на берегу мелководья вблизи Афин Фото: Reddit

По ее словам, чтобы предотвратить полное затопление, корабль отбуксировали на мелководье. Но во время шторма круиный лайнер перевернулся и затонул на одну сторону.

"Он до сих пор лежит заброшенным — полузатопленный, покрытый ржавчиной. На фото может казаться не таким уж и большим, но когда стоишь рядом, понимаешь: это действительно гигантское судно", — подчеркивает DashingDecay.

В комментариях юзеры узнали очертания судна и убеждены, что речь идет о судне MS Mediterranean Sky (Небо Средиземноморья). Его останки находятся в заливе Элефсина на западных окраинах греческой столицы.

В 2022-м там произошел пожар по неизвестным причинам, но по одной из версий мог произойти поджог изнутри остатков судна. В то же время полиция не нашла подозреваемых в совершении этого преступления.

Лайнер MS Mediterranean Sky во время круизов Фото: wiki

