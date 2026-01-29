Мужчина бросил камеру за борт лайнера и показал, что скрывается под ним (видео)

Видео, снятое под водой рядом с корпусом круизного лайнера, напугало и одновременно заворожило зрителей. Автор ролика признался, что специально выбросил камеру GoPro в океан, чтобы показать "ужасающую реальность" под поверхностью воды.

Блогер Одиссей Фроилан (Odysseas Froilan) решил рискнуть ради эксперимента и неожиданно запечатлел целый подводный мир. Роликом он поделился на своем канала в YouTube.

Вряд ли кому-то, оказавшись на круизном лайнере, придет в голову намеренно бросать за борт дорогостоящую камеру. Однако ютубер Одиссей Фроилан (Odysseas Froilan) решил рискнуть ради эксперимента и неожиданно запечатлел целый подводный мир.

Подобные видео уже появлялись в соцсетях раньше. Пользователи опускали водонепроницаемые камеры на дно океана и фиксировали акул или пугающие звуки из глубины. Но Фроилана больше всего заинтересовало то, что происходит прямо под пришвартованным круизным лайнером.

Что оказалось под корпусом круизного лайнера

В ролике можно увидеть многочисленные косяки рыб, несколько барракуд и ночные кадры с акулами, которые стремительно проплывают под судном. Именно эта часть видео вызвала наибольший отклик у зрителей.

Камера не вращалась во время погружения Фото: YouTube

После того как ролик стал вирусным, автор подробно объяснил в комментариях, как ему удалось снять такие стабильные и четкие кадры. По его словам, видео было записано на GoPro 8 Black, закрепленную на рыболовной леске. Исходная запись оказалась перевернутой и была развернута уже на этапе монтажа.

Чтобы камера не вращалась во время погружения, с обеих сторон корпуса были установлены простые стабилизаторы, напоминающие небольшие рули. Без них устройство постоянно крутилось бы из-за течения и натяжения лески.

Ночные кадры с акулами напугали зрителей

Фроилан также отметил, что важную роль сыграли условия съемки. Корабль долгое время стоял на якоре в Багамском море во время карантина из-за пандемии COVID-19. За это время песок осел, вода стала более прозрачной, а тень от судна и движение якорной цепи привлекли морских обитателей.

Хищники двигались под кораблем с большой скоростью Фото: YouTube

Ночные кадры с акулами особенно напугали зрителей. Хищники двигались под кораблем с большой скоростью. Однако ни одна из акул не проявила агрессии и не попыталась атаковать камеру.

Пользователи признались, что ожидали увидеть нечто тревожное, но видео оказалось куда более захватывающим и "интересным, чем можно было представить".

