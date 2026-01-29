Чоловік кинув камеру за борт лайнера і показав, що ховається під ним (відео)

Відео, зняте під водою поруч із корпусом круїзного лайнера, налякало і водночас заворожило глядачів. Автор ролика зізнався, що спеціально викинув камеру GoPro в океан, щоб показати "жахливу реальність" під поверхнею води.

Блогер Одіссей Фроїлан (Odysseas Froilan) вирішив ризикнути заради експерименту і несподівано зафіксував цілий підводний світ. Роликом він поділився на своєму каналу в YouTube.

Навряд чи комусь, опинившись на круїзному лайнері, спаде на думку навмисно кидати за борт дорогу камеру. Однак ютубер Одіссей Фроїлан (Odysseas Froilan) вирішив ризикнути заради експерименту і несподівано зафіксував цілий підводний світ.

Подібні відео вже з'являлися в соцмережах раніше. Користувачі опускали водонепроникні камери на дно океану і фіксували акул або лячні звуки з глибини. Але Фроїлана найбільше зацікавило те, що відбувається просто під пришвартованим круїзним лайнером.

Що опинилося під корпусом круїзного лайнера

У ролику можна побачити численні косяки риб, кілька баракуд і нічні кадри з акулами, які стрімко пропливають під судном. Саме ця частина відео викликала найбільший відгук у глядачів.

Камера не оберталася під час занурення Фото: YouTube

Після того як ролик став вірусним, автор детально пояснив у коментарях, як йому вдалося зняти такі стабільні та чіткі кадри. За його словами, відео було записано на GoPro 8 Black, закріплену на рибальській волосіні. Початковий запис виявився перевернутим і був розгорнутий вже на етапі монтажу.

Щоб камера не оберталася під час занурення, по обидва боки корпусу були встановлені прості стабілізатори, що нагадують невеликі рулі. Без них пристрій постійно крутився б через течію і натяг волосіні.

Нічні кадри з акулами налякали глядачів

Фроїлан також зазначив, що важливу роль зіграли умови зйомки. Корабель довгий час стояв на якорі в Багамському морі під час карантину через пандемію COVID-19. За цей час пісок осів, вода стала прозорішою, а тінь від судна і рух якірного ланцюга привабили морських мешканців.

Хижаки рухалися під кораблем із великою швидкістю Фото: YouTube

Нічні кадри з акулами особливо налякали глядачів. Хижаки рухалися під кораблем з великою швидкістю. Однак жодна з акул не проявила агресії та не спробувала атакувати камеру.

Користувачі зізналися, що очікували побачити щось тривожне, але відео виявилося набагато більш захопливим і "цікавим, ніж можна було уявити".

