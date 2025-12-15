Приют легенд: как выглядит самое большое в мире кладбище круизных лайнеров (фото, видео)

Турецкий порт Агиала на берегу Эгейского моря имеет одно необычное место, где происходит разбор старых круизных лайнеров. Эти суда на протяжении лет возили туристов по просторам Средиземноморья.

В целом стоимость старых круизных лайнеров превышает сотни миллионов долларов, рассказывает украинский моряк Михаил Маляр в своем Telegram.

"После пандемии многие компании списали свои корабли, и десятки гигантов оказались здесь — на переработке. В Алиазе ежегодно разбирают около 900 тысяч тонн стали", — указывает мореплаватель.

Он отмечает, что это место является одним из крупнейших "кладбищ кораблей" в мире. Сам процесс простой, но впечатляющий — лайнер "сажают" носом на берег, затем сотни рабочих начинают разбирать его на части.

Кладбище кораблей в Турции Фото: Telegram

По словам украинского моряка, для дальнейшего пользования берут все части круизов для дальнейшей переработки. Весь собранный металл переплавляют, а оборудование и мебель перепродают другим покупателям.

"На разборку одного корабля уходит до года, а прибыль от утилизации достигает миллионов долларов", — пишет господин Михаил.

Кладбище кораблей на берегу турецкого порта Фото: Telegram

По открытым источникам известно, что переработкой круизных лайнеров на этом побережье занимается местная компания. На сайте неправительственной организации NGO Shipbreaking Platform указано, что начало своих работ на этом побережье компания начала с 1976 года.

Также сообщается, что корабли идут на распил благодаря методу "приземления" — корабль максимально вытягивают на берег. Впоследствии работники начинают

