Прихисток легенд: як виглядає найбільший у світі цвинтар круїзних лайнерів (фото, відео)

Турецький порт Агіала на березі Егейського моря має одне незвичне місце, де відбувається розбір старих круїзних лайнерів. Ці судна протягом років возили туристів просторами Середземномор'я.

Загалом вартість старих круїзних лайнерів перевищує сотні мільйонів доларів, розповідає український моряк Михайло Маляр у своєму Telegram.

"Після пандемії багато компаній списали свої кораблі, і десятки гігантів опинилися тут — на переробці. У Аліазі щорічно розбирають близько 900 тисяч тонн сталі", — вказує мореходець.

Він відзначає, що це місце є одним з найбільших "кладовищ кораблів" у світі. Сам процес простий, але вражаючи — лайнер "садять" носом на берег, потім сотні робітників починають розбирати його на частини.

Цвинтар кораблів у Туреччині Фото: Telegram

За словами українського моряка, для подальшого користування беруть усі частини круїзів для подальшої переробки. Весь зібраний метал переплавляють, а обладнання та меблі перепродують інших покупцям.

Відео дня

"На розбирання одного корабля йде до року, а прибуток від утилізації досягає мільйонів доларів", — пише пан Михайло.

Цвинтар кораблів на березі турецького порту Фото: Telegram

За відкритими джерелами відомо, що переробкою круїзних лайнерів на цьому узбережжі займається місцева компанія. На сайті неурядової організації NGO Shipbreaking Platform вказано, що початок своїх робіт на цьому узбережжі компанія розпочала з 1976 року.

Також повідомляється, що кораблі йдуть на розпил завдяки методу "приземлення" — корабель максимально витягують на берег. Згодом працівники починають

Раніше Фокус розповідав про те, як екіпаж корабля відмовився допомогти жінці врятувати її багаж. Під час морської прогулянки між тайськими островами Ко Тао та Самуї стався інцидент, який викликав резонанс у соцмережах.

Згодом стало відомо, що пара живе на круїзному лайнері 13 років і може робити все, крім одного. Американка Крістін Стрітс-Кестело мешкає на борту круїзного лайнера разом з чоловіком, але є одне заняття, яке обходить стороною зі зрозумілих причин.