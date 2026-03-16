Подумав, що шахрайство: чоловік видалив лист про виграш та ледь не втратив 30 млн євро

Житель передмістя Мельбурна, Австралія, ледь не позбувся виграшу в лотерею на 50 млн австралійських доларів (близько 30 млн євро). Чоловік подумав, що повідомлення про перемогу — спам.

Про це повідомляє видання Bild.

Як зазначили там, австралієць видалив електронний лист від Powerball, вирішивши, що це чергова схема аферистів. Лише після повторного сповіщення він перевірив квиток і зв'язався з організаторами розіграшу.

Переможець розповів, що виграв джекпот увечері, коли сидів удома й дивився футбол. У його профілі був указаний старий номер телефону, тому організатори не змогли подзвонити йому відразу.

Коли чоловік усе ж таки відкрив мобільний застосунок і звірив комбінацію, швидко зателефонував у компанію, аби переконатися, що це не помилка.

Відомо, що щасливий квиток коштував усього 6 доларів, а числа чоловік обрав випадково. Попри раптове багатство, він заявив, що не думає різко змінювати спосіб життя. У планах переможця — купівля будинку для своєї родини, допомога дітям із житлом і пошук роботи, що "приноситиме користь суспільству".

