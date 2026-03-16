Подумал, что мошенничество: мужчина удалил письмо о выигрыше и едва не потерял 30 млн евро

Житель пригорода Мельбурна, Австралия, едва не лишился выигрыша в лотерею на 50 млн австралийских долларов (около 30 млн евро). Мужчина подумал, что сообщение о победе — спам.

Об этом сообщает издание Bild.

Как отметили там, австралиец удалил электронное письмо от Powerball, решив, что это очередная схема аферистов. Лишь после повторного оповещения он проверил билет и связался с организаторами розыгрыша.

Победитель рассказал, что выиграл джекпот вечером, когда сидел дома и смотрел футбол. В его профиле был указан старый номер телефона, поэтому организаторы не смогли позвонить ему сразу.

Когда мужчина все же открыл мобильное приложение и сверил комбинацию, быстро позвонил в компанию, чтобы убедиться, что это не ошибка.

Известно, что счастливый билет стоил всего 6 долларов, а числа мужчина выбрал случайно. Несмотря на внезапное богатство, он заявил, что не думает резко менять образ жизни. В планах победителя — покупка дома для своей семьи, помощь детям с жильем и поиск работы, которая "будет приносить пользу обществу".

Напомним, мужчина из Норвегии на несколько часов поверил, что стал миллионером, получив сообщение о крупном выигрыше в лотерее. Однако радость быстро сменилась разочарованием. Позже выяснилось, что сообщение оказалось результатом технической ошибки.

Зато британка Никола Дикинсон выиграла роскошный дом стоимостью более 6 млн долларов и дополнительно получила около 336 тысяч. Все благодаря участию в розыгрыше, а также потому, что она игнорировала мужа, который много лет подряд уговаривал ее отказаться от участия в розыгрышах, уверяя, что она никогда ничего не выиграет.