Вантажник аеропорту жбурляв речі пасажирів: у мережі розлютилися від дій чоловіка (відео)

У міжнародному аеропорті Лос-Анджелеса (США) місцевий вантажник почав жбурляти футляри з гітарами, які належать пасажирам. Така поведінка чоловіка розлютила користувачів мережі та спричинила скандал.

21-річний студент коледжа Нік Руїз говорить, що побачив і зняв цю сцену у Терміналі 4, коли йшов на посадку до власного рейсу. Ролик з поведінкою вантажника молодик виклав у власному TikTok.

Відео з поведінкою вантажника стало вірусним — за три дні набрало понад 4,4 млн переглядів. На ролику видно, як працівник аеропорту грубо скидає кілька кейсів для гітар із багажного візка прямо на землю та не звертає на цінність речей ніякої уваги.

"Вся ця ситуація здалася мені неправильною", — сказав Нік Руїс, який почав знімати відео через занепокоєння за долю інструментів.

Ситуацію з поведінкою вантажника прокоментував експерт з подорожей і автор блогу "View From the Wing" Гері Лефф. Він розповів Fox News, що хоча відео може виглядати шокуючим, подібне поводження з багажем, на його досвід, не є рідкістю.

Відео дня

"Авіакомпанії зазвичай заявляють, що така поведінка неприйнятна, коли виходить якесь відео, але насправді це цілком стандартна практика", — сказав Лефф, висловлюючи свою точку зору.

Він зазначив, що зданий у багаж вантаж, навіть із позначкою "крихке", не завжди отримує той додатковий догляд, на який дехто розраховує. Водночас блогер говорить, що такі дії вантажника — це справжня ганьба.

"Мабуть, найпоширеніше фото, яке я бачу в соціальних мережах про авіакомпанії, — це пошкоджені валізи", — резюмує містер Лефф.

Згідно з вимогами Міністерства транспорту США, авіакомпанії зобов'язані приймати музичні інструменти або як зданий багаж, або як ручну поклажу — залежно від розміру та наявності місця. Для великих інструментів, які не вміщаються у верхні відсіки, деякі авіакомпанії дозволяють пасажирам придбати додаткове місце, щоб тримати інструмент поруч у салоні. Міністерство рекомендує мандрівникам, які здають інструмент у багаж, позначати кейс як "крихке" — навіть якщо він має форму інструмента.

Реакція соцмереж

Відео швидко набрало популярності в соціальних мережах. Багато глядачів розкритикували те, що вони назвали недбалим поводженням з дорогим обладнанням, а найбільше підтримки мали такі репліки:

"Абсолютно ганебно";

"Акуратно покласти їх займає стільки ж зусиль або навіть менше. Просто не розумію", — написав інший користувач.

"До речі, ці гітари коштують від кількох тисяч доларів обладнання. Як музикант скажу, що це розбиває мені серце";

"Друзі! Це ще раз має вам допомогти зрозуміти, чому багаж і крихкі речі часто прибувають пошкодженими після перельотів";

"Цей ідіот має вилетіти з роботи за таке ставлення до речей клієнтів".

