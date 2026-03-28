Грузчик аэропорта швырял вещи пассажиров: в сети разозлились от действий мужчины (видео)

В международном аэропорту Лос-Анджелеса (США) местный грузчик начал швырять футляры с гитарами, которые принадлежат пассажирам. Такое поведение мужчины разозлило пользователей сети и вызвало скандал.

21-летний студент колледжа Ник Руиз говорит, что увидел и снял эту сцену в Терминале 4, когда шел на посадку к собственному рейсу. Ролик с поведением грузчика молодой человек выложил в собственном TikTok.

Видео с поведением грузчика стало вирусным — за три дня набрало более 4,4 млн просмотров. На ролике видно, как работник аэропорта грубо сбрасывает несколько кейсов для гитар с багажной тележки прямо на землю и не обращает на ценность вещей никакого внимания.

"Вся эта ситуация показалась мне неправильной", — сказал Ник Руис, который начал снимать видео из-за беспокойства за судьбу инструментов.

Ситуацию с поведением грузчика прокомментировал эксперт по путешествиям и автор блога "View From the Wing" Гэри Лефф. Он рассказал Fox News, что хотя видео может выглядеть шокирующим, подобное обращение с багажом, на его опыт, не является редкостью.

Відео дня

"Авиакомпании обычно заявляют, что такое поведение неприемлемо, когда выходит какое-то видео, но на самом деле это вполне стандартная практика", — сказал Лефф, высказывая свою точку зрения.

Он отметил, что сданный в багаж груз, даже с пометкой "хрупкое", не всегда получает тот дополнительный уход, на который некоторые рассчитывают. В то же время блогер говорит, что такие действия грузчика — это настоящий позор.

"Пожалуй, самое распространенное фото, которое я вижу в социальных сетях об авиакомпаниях, — это поврежденные чемоданы", — резюмирует мистер Лефф.

Согласно требованиям Министерства транспорта США, авиакомпании обязаны принимать музыкальные инструменты либо как сданный багаж, либо как ручную кладь — в зависимости от размера и наличия места. Для больших инструментов, которые не помещаются в верхние отсеки, некоторые авиакомпании позволяют пассажирам приобрести дополнительное место, чтобы держать инструмент рядом в салоне. Министерство рекомендует путешественникам, которые сдают инструмент в багаж, обозначать кейс как "хрупкое" — даже если он имеет форму инструмента.

Реакция соцсетей

Видео быстро набрало популярность в социальных сетях. Многие зрители раскритиковали то, что они назвали небрежным обращением с дорогим оборудованием, а больше всего поддержки имели следующие реплики:

"Абсолютно позорно";

"Аккуратно положить их занимает столько же усилий или даже меньше. Просто не понимаю", — написал другой пользователь.

"Кстати, эти гитары стоят от нескольких тысяч долларов оборудования. Как музыкант скажу, что это разбивает мне сердце";

"Друзья! Это еще раз должно вам помочь понять, почему багаж и хрупкие вещи часто прибывают поврежденными после перелетов";

"Этот идиот должен вылететь с работы за такое отношение к вещам клиентов".

