Шок і абсурд: працівники круїзних лайнерів розповіли про "темний бік" розкiшних відпусток

Круїзні подорожі є одними з найпопулярніших серед туристів з початком сезону відпусток. Низка колишніх і чинних працівників лайнерів розповіли про "темну сторону" відпочинку, яку засвідчили власними очима.

За їх словами, часом поведінка відпочивальників може вразити навіть тих, хто звик до абсурду та шоку. Працівники круїзних лайнерів поділилися кількома показовими історіями на форумі в Reddit.

Один чоловік, який мав відношення до роботи в минулому, розповів юзерам власний спогад про один з випадків за час його роботи. Одного разу, як говорить герой історії, в складському приміщенні прорвало трубу й залило всі запаси туалетного паперу.

"Це сталося на другий день 14-денної подорожі до Антарктиди. Стюарди змушені були перерозподіляти рулони між каютами, ми ледве викрутилися. Ніхто з пасажирів нічого не помітив, звісно. Тепер папір зберігають у кожній каюті окремо", — пише чоловік.

Друга історія сталася з іншим працівником, коли хтось почав стріляти по лайнеру з берега. Його колега отримала легке кульове поранення, але вона швидко "поїхала додому звідси".

На борту круїзних лайнерів стається маса дивних випадків

"Поки екіпаж чекав на поліцію, ми сказали пасажирам, що затримка сталася через поповнення запасів води. Дивуюсь, що правду нам вдалося вберегти від розголосу", — говорить експрацівник.

Кілька історій персоналу стосувалися того, як людина опинялися за бортом. Так, в однієї працівниці була історія, як турист випав у море, його шукали кілька годин, аж поки берегова охорона не виявила чоловіка. А потім капітан оголосив по гучномовцю причину затримки, після чого на борту почався хаос: чутки, паніка, постійні питання від пасажирів.

"На борту трапляється багато всього. Можна написати цілу книгу. Одного разу в нашу зміну чоловік покінчив із собою в каюті, і його сім’я була на борту, включно з маленькою дівчинкою. Цього разу інформація не просочилася. Я бачив, як їх супроводжували до служби безпеки — це було важке видовище", — згадує працівник круїзного лайнера.

Смішні та абсурдні історії з життя круїзну

Низка користувачів також згадали кумедні історії, які ставалися під час їх змін. Так колегу однієї жінки вигнали з лайнера, коли він написав, улаштував безлад у каюті та навіть вкрав з корабельного ізолятора ложку.

Частими, але непомітними історіями є постійні невеликі займання та пожежі. Про них, як казав один працівник лайнера з 15-річним стажем, взагалі "воліють не говорити, аби не наводити зайвої паніки".

Ще одним сегментом частих історій серед спогадів працівників є фальшива тривога. Один чоловік згадував, що до цього був причетний діджей після гучної вечірки, а друга працівниця бачила, як капітан її лайнера "крутив вертушки на столі замість діджея, а за штурвалом стояв старпом".

"Ми були на лайнері після так званого "lifestyle"-круїзу. Як потім виявилося, що це круїзи для свінгерів. Дитячі кімнати перетворюють на простір для дорослих, підлогу вкривають матрацами. Потрапити туди можна лише за запрошенням", — згадує одна експрацівниця круїзу пікантну історію.

Вона розповідає, що попри строгу заборону контактів персоналу з пасажирами, нерідко трапляється, що після важкої зміни команда лайнера сама долучається до "гульок на повну". Вона резюмує, що на лайнері є історії, про які "воліють не згадувати більшість", перефразовуючи відому фразу в США про Вегас: "Все, що стається на борту, має лишитися лише тут".

